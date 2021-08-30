В Италии во время романтического свидания в лесу молодую девушку разорвала стая собак

В Италии стая собак напала на молодую девушку. Об это сообщает издание Mirror.

В Италии девушку разорвала стая собак. Фото: Depositphotos.

Как стало известно, инцидент произошел в итальянском городе Сатриано, который находится на юге страны. Парень с девушкой отправились днем на пикник с прогулкой в лесу, однако свидание превратилось в трагедию. На пару напала стая бездомных собак, когда они проходили через густой лесной массив.

Сообщается, что пока животные терзали девушку, парень сбежал. Ему удалось найти себе укрытие в заброшенном здании и позвать на помощь.

На место событий прибыли спасатели, которые доставили потерпевшую в медицинское учреждение. Она получила множественные ранения. Медикам не удалось её спасти.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Германии леопард напал на женщину. Инцидент произошел в немецком городе Небра. В приюте для цирковых животных во время фотосессии на 36-женщину напал хищник. В результате происшествия, потерпевшая получила серьезные травмы в области головы. Она была госпитализирована медиками, которые прибыли на место событий. Отмечается, что животных в этом приюте часто использую для съемки рекламы. Подробно об этом читайте в нашем материале.

Также портал "Комментарии" информировало о том, что в американском городе Солт-Лейк-Сити, что в штате Юта на смотрительницу террариума напал аллигатор. Инцидент произошел на глазах у посетителей среди которых были и дети. Хищник схватил женщину за руку и утащил к себе в вольер. Потерпевшей на помощь поспешили несколько мужчин из экскурсионной группы. В Сети появилось видео с места событий. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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