logo
Русский Українська

BTC/USD

48012.15

ETH/USD

3185.04

LTC/USD

173.13

USD/UAH

27.10

EUR/UAH

31.90

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир Италия В Италии во время романтического свидания в лесу молодую девушку разорвала стая собак
commentss НОВОСТИ Все новости

В Италии во время романтического свидания в лесу молодую девушку разорвала стая собак

Парню удалось найти укрытие, пока 20 летнюю студентку терзали собаки

сегодня, 12:10
Автор:

Денис Подставной

В Италии стая собак напала на молодую девушку. Об это сообщает издание Mirror. 

В Италии во время романтического свидания в лесу молодую девушку разорвала стая собак

В Италии девушку разорвала стая собак. Фото: Depositphotos.

Как стало известно, инцидент произошел в итальянском городе Сатриано, который находится на юге страны. Парень с девушкой отправились днем на пикник с прогулкой в лесу, однако свидание превратилось в трагедию. На пару напала стая бездомных собак, когда они проходили через густой лесной массив.

Сообщается, что пока животные терзали девушку, парень сбежал. Ему удалось найти себе укрытие в заброшенном здании и позвать на помощь. 

На место событий прибыли спасатели, которые доставили потерпевшую в медицинское учреждение. Она получила множественные ранения. Медикам не удалось её спасти. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Германии леопард напал на женщину. Инцидент произошел в немецком городе Небра. В приюте для цирковых животных во время фотосессии на 36-женщину напал хищник.  В результате происшествия, потерпевшая получила серьезные травмы в области головы. Она была госпитализирована медиками, которые прибыли на место событий. Отмечается, что животных в этом приюте часто использую для съемки рекламы. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Также портал "Комментарии" информировало о том, что в американском городе Солт-Лейк-Сити, что в штате Юта на смотрительницу террариума напал аллигатор. Инцидент произошел на глазах у посетителей среди которых были и дети. Хищник схватил женщину за руку и утащил к себе в вольер. Потерпевшей на помощь поспешили несколько мужчин из экскурсионной группы. В Сети появилось видео с места событий. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.unian.net/world/v-italii-studentku-vo-vremya-romanticheskogo-svidaniya-razorvala-staya-sobak-novosti-mira-11527663.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ