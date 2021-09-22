В Сицилии вулкан Этна поднял 9-километровый столб пепла

Вулкан Этна на Сицилии выбросил в небо огромный столб пепла, сообщает итальянский Институт геофизики и вулканологиии.

вулкан Этна, фото Twitter

Высота выброшенного пепла достигла девять километров. Выброс произошел с юго-восточного кратера. Вместе с этим наблюдался и выброс лавы. Институт геофизики и вулканологии сделал "красное предупреждение" для полетов в этом регионе. Однако, ближайший аэропорт расположенный недалеко от вулкана, свою работу не прекращал.

Ученые отмечают рост активности вулкана. Последний раз выброс пепла достигал 4,5 километра высоты. Но специалисты успокаивают людей, что пока опасности нет. За последний год, вулкан Этна извергался дважды — в феврале и июле.

Ранее, портал "Комментарии" сообщал об извержении вулкана на Канарах. 19 сентября на острове Ла-Пальма произошло извержение вулкана под названием Кумбре-Вьеха. Отмечается, что в последний раз этот вулкан просыпался пол столетия назад. Мощные потоки раскалённой вулканической массы превращают воду в Канарских бассейнах в кипяток. Они движутся в направлении нескольких небольших деревень. Власти были вынуждены провести эвакуацию. Свои дома покинули более тысячи граждан в четырёх населённых пунктах. Лава уже уничтожила сотню жилых домов. Эвакуацию помогали проводить военные. По данным специалистов, за прошлую неделю было зафиксировано более 20 тысяч подземных толчков максимальной магнитудой 3,8 балла в месте, где располагается вулкан.

Также один из вулканов проснулся на востоке России под названием Эбеко. Столб пепла поднялся почти на четыре километра в высоту. Как пишут местные СМИ, из-за активности вулкана в городе Северо-Курильск сотряслись дома. По словам одного из местных жителей, взрыв был настолько мощный, что в квартирах начали дребезжать окна и стены.

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