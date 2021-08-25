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Главная Новости Мир Россия В России вулкан выбросил огромный столб пепла: в домах задребезжали окна (ВИДЕО)
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В России вулкан выбросил огромный столб пепла: в домах задребезжали окна (ВИДЕО)

Столб пепла поднялся почти на четыре километра в высоту

сегодня, 17:11
Автор:

Денис Подставной








В России вулкан выбросил большой столб пепла. Об этом сообщает издание УНИАН. 

В России вулкан выбросил огромный столб пепла: в домах задребезжали окна (ВИДЕО)

Извержение вулкана Эбеко. Фото: скриншот из видео.

Как стало известно, на Дальнем Востоке в России началось извержение вулкана под названием Эбеко. Столб пепла поднялся почти на четыре километра в высоту. Как пишут местные СМИ, из-за активности вулкана в городе Северо-Курильск сотряслись дома.

По словам одного из местных жителей, взрыв был настолько мощный, что в квартирах начали дребезжать окна и стены. Один мужчина даже подумал по ошибке, что в его жилье врезалась машина. 

По информации вулканологов, после выброса шлейф пепла растянулся на десять километров от вулкана в юго-восточном направлении. Из-за этого для авиации установлен оранжевый цветовой код опасности.

В Сети появилось видео с места событий. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Японии из-за извержения вулкана появился новый остров. Его впервые обнаружили сотрудники береговой охраны страны. Рядом с новообразовавшимся наблюдается большое количество пепла и дыма. По словам специалистов, в ближайшее время может произойти повторное извержение подводного вулкана. В Сети появились фото нового острова. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что на Аляске одновременно начали извергаться сразу несколько вулканов. Отмечается, что такое событие является довольно редким. Ранее такое происходило семь лет назад. Отмечается, что на данный момент извержения не несут угрозы для населения и авиации. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 


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Источник: https://www.unian.net/pogoda/news/v-rossii-vulkan-vybrosil-ogromnyy-stolb-pepla-v-domah-sotryasayutsya-okna-video-sinoptik-11522761.html
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