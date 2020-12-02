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Австрия откроет горнолыжные курорты на Новый год и Рождество

Туристическая инфраструктура откроется только после 7 января

сегодня, 17:50
Автор:

Татьяна Лозовенко

В Австрии снова смогут кататься на лыжах с 24 декабря, но туристическая инфраструктура откроется только после 7 января, объявило в среду правительство.

Австрия откроет горнолыжные курорты на Новый год и Рождество

Горнолыжный курорт Австрии

"С 24 декабря снова станут возможными индивидуальные виды спорта на открытом воздухе, такие как катание на лыжах, чтобы общественность могла заниматься спортом во время праздников", — сказал журналистам канцлер Себастьян Курц.

Франция закрыла все горнолыжные курорты на зимние каникулы, последовав примеру Германии. Канцлер Германии обратится к Европейскому Союзу с просьбой запретить лыжные туры до 10 января, так как они стали причиной нескольких вспышек эпидемий прошлой зимой. 

Ранее "Комментарии" делали обзор на карантинные ограничения в странах Европы, которые могут помешать туристам полноценно отдохнуть на зимних каникулах.

Напомним, украинцы смогут поехать во Францию на Новый год по заниженной цене. Французская компания Air France 1 декабря сообщила, что утроит количество рейсов с 15 декабря. 100% поездов также будут доступны для бронирования. 



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Источник: https://www.lefigaro.fr/flash-eco/en-autriche-il-sera-possible-de-skier-des-le-24-decembre-20201202
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