Австрия откроет горнолыжные курорты на Новый год и Рождество

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Татьяна Лозовенко
В Австрии снова смогут кататься на лыжах с 24 декабря, но туристическая инфраструктура откроется только после 7 января, объявило в среду правительство.
Горнолыжный курорт Австрии
Франция закрыла все горнолыжные курорты на зимние каникулы, последовав примеру Германии. Канцлер Германии обратится к Европейскому Союзу с просьбой запретить лыжные туры до 10 января, так как они стали причиной нескольких вспышек эпидемий прошлой зимой.
Ранее "Комментарии" делали обзор на карантинные ограничения в странах Европы, которые могут помешать туристам полноценно отдохнуть на зимних каникулах.
Напомним, украинцы смогут поехать во Францию на Новый год по заниженной цене. Французская компания Air France 1 декабря сообщила, что утроит количество рейсов с 15 декабря. 100% поездов также будут доступны для бронирования.
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