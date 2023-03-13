Саакашвили отравлен неизвестным веществом. Грузинские врачи – бессильны

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Моесеенко Валентина
Здоровье Михеила Саакашвили резко ухудшается. В его крови находится сильный неизвестный яд, отравляющий его. Об этом в Телеэфире заявил Дмитрий Шашкин, экс-министр образования и обороны Грузии, один из лидеров партии "Единое национальное движение".
В крови Саакашвили неизвестный яд, что медленно убивает
Политик сейчас находится не в простой больнице, а в тюремной. Это не клиника, которая может помочь Саакашвили. Врачи ничего не могут поделать, его состояние только ухудшается.
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Он также рассказал, что народный защитник Грузии проводил консилиум врачей, туда входили лучшие реаниматологи, анестезиологи, хирурги.
Оппозиционер также отметил, что грузинские власти снова попытаются вернуться к рассмотрению и принятию закона об "иноагентах".
"Комментарии" также писали о том, что попытка пророссийского парламентского большинства в Грузии протащить законопроект об "иноагентах" закончилась провалом. Массовые протесты заставили парламентариев отступить. При этом со стороны русских пропагандистов звучали угрозы вплоть до "шарахнуть по Тбилиси" (отличилась Маргарита Симоньян). В свою очередь, эксперт Georgian Strategic Analysis Center Гела Васадзе считает, что дальше угроз РФ не пойдет, потому что погубила свой боевой потенциал в Украине.
Портал "Комментарии", сообщал и мнения экспертов, как грузинам отстоять свою независимость.
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