Здоровье Михеила Саакашвили резко ухудшается. В его крови находится сильный неизвестный яд, отравляющий его. Об этом в Телеэфире заявил Дмитрий Шашкин, экс-министр образования и обороны Грузии, один из лидеров партии "Единое национальное движение".



В крови Саакашвили неизвестный яд, что медленно убивает

Политик сейчас находится не в простой больнице, а в тюремной. Это не клиника, которая может помочь Саакашвили. Врачи ничего не могут поделать, его состояние только ухудшается.

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“Саакашвили отравлены – это доказано в американских лабораториях, американскими экспертами. В их квалификации нет никаких сомнений. Поэтому Евроассамблея приняла постановление о необходимости перевода Михеила Саакашвили за границу. Эксперты не могут сказать, чем он отравлен. И в последние месяцы его состояние только ухудшается. Врачи не могут ничего сделать”, — сказал Шашкин.

Он также рассказал, что народный защитник Грузии проводил консилиум врачей, туда входили лучшие реаниматологи, анестезиологи, хирурги.

Они сказали, что не имели дело с таким диагнозом. Они не знают, как его лечить. И только высококвалифицированные клиники за границей способны поставить точный диагноз и выяснить, чем он отравлен. А когда у нас есть примеры Литвиненко, Навального, Скрипачей, очень легко понять, откуда растут ноги всего этого. Поэтому мы очень благодарны президенту Зеленскому за его очень четкую и очень важную позицию", – добавил Шашкин.

Оппозиционер также отметил, что грузинские власти снова попытаются вернуться к рассмотрению и принятию закона об "иноагентах".

"Комментарии" также писали о том, что попытка пророссийского парламентского большинства в Грузии протащить законопроект об "иноагентах" закончилась провалом. Массовые протесты заставили парламентариев отступить. При этом со стороны русских пропагандистов звучали угрозы вплоть до "шарахнуть по Тбилиси" (отличилась Маргарита Симоньян). В свою очередь, эксперт Georgian Strategic Analysis Center Гела Васадзе считает, что дальше угроз РФ не пойдет, потому что погубила свой боевой потенциал в Украине.

Портал "Комментарии", сообщал и мнения экспертов, как грузинам отстоять свою независимость.

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