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Буданов озвучил пессимистический прогноз по предстоящему саммиту НАТО

Глава украинской разведки Кирилл Буданов считает, что саммит НАТО не оправдает ожиданий украинцев

сегодня, 09:44
Автор:
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Кравцев Сергей
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Саммит НАТО в Вильнюсе, вокруг которого столько шума, вряд ли оправдает ожидания граждан Украины. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью изданию "The Times" сделал руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов.

Буданов озвучил пессимистический прогноз по предстоящему саммиту НАТО

Кирилл Буданов. Фото: из открытых источников

Глава украинской разведки высказал свое личное мнение, что Украина так и не получит официальное приглашение в Альянс на саммите.


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"Мне достаточно трудно отдать должное саммиту НАТО по очень простой причине: ожидания нашего общества не будут удовлетворены", — отметил Буданов.

Руководитель ГУР заявил, что на саммите будут "объявлены некоторые слова, но ничего больше".

"Я вполне уверен, что будут говорить: я видел черновики речей", — заявил главный украинский разведчик.

Читайте также на портале "Комментарии" — чем ближе саммит НАТО, который пройдет в Вильнюсе 11-12 июля, тем больше от украинской власти разнообразных заявлений по этому поводу. В очередном интервью телеканалу CNN, президент Украины Владимир Зеленский призвал главу Белого дома Джо Байдена уже сейчас официально пригласить нашу страну в НАТО. Подчеркнув, что понимает – собственно вступление станет возможным только после окончания полномасштабной российско-украинской войны. А в вечернем обращении 3 июля Зеленский акцентировал, что обезопасить Европу от любых агрессий можно только вместе с Украиной – и только вместе с Украиной в НАТО. Именно поэтому, считает он, должна быть достигнута определенность касательно этой самой безопасности и нашего будущего в Альянсе. Эксперты продолжают анализировать для издания "Комментарии" украинский напор в ракурсе евроатлантической интеграции, а также – что именно мы можем получить на вильнюсском саммите.

Также издание "Комментарии" сообщало – у Байдена озвучили позицию США о членстве Украины в НАТО, вновь вспомнив о реформах.




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Источник: https://www.thetimes.co.uk/article/https-www-thetimes-co-uk-article-russia-trying-to-kill-me-is-like-a-medal-for-my-work-swmrjbtrq-sharetoken-001e59bfd8954f67b03ef08c6f72b38b-swmrjbtrq
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