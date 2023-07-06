Буданов озвучил пессимистический прогноз по предстоящему саммиту НАТО

Саммит НАТО в Вильнюсе, вокруг которого столько шума, вряд ли оправдает ожидания граждан Украины. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью изданию "The Times" сделал руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов.

Кирилл Буданов. Фото: из открытых источников

Глава украинской разведки высказал свое личное мнение, что Украина так и не получит официальное приглашение в Альянс на саммите.

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"Мне достаточно трудно отдать должное саммиту НАТО по очень простой причине: ожидания нашего общества не будут удовлетворены", — отметил Буданов.

Руководитель ГУР заявил, что на саммите будут "объявлены некоторые слова, но ничего больше".

"Я вполне уверен, что будут говорить: я видел черновики речей", — заявил главный украинский разведчик.

Читайте также на портале "Комментарии" — чем ближе саммит НАТО, который пройдет в Вильнюсе 11-12 июля, тем больше от украинской власти разнообразных заявлений по этому поводу. В очередном интервью телеканалу CNN, президент Украины Владимир Зеленский призвал главу Белого дома Джо Байдена уже сейчас официально пригласить нашу страну в НАТО. Подчеркнув, что понимает – собственно вступление станет возможным только после окончания полномасштабной российско-украинской войны. А в вечернем обращении 3 июля Зеленский акцентировал, что обезопасить Европу от любых агрессий можно только вместе с Украиной – и только вместе с Украиной в НАТО. Именно поэтому, считает он, должна быть достигнута определенность касательно этой самой безопасности и нашего будущего в Альянсе. Эксперты продолжают анализировать для издания "Комментарии" украинский напор в ракурсе евроатлантической интеграции, а также – что именно мы можем получить на вильнюсском саммите.

Также издание "Комментарии" сообщало – у Байдена озвучили позицию США о членстве Украины в НАТО, вновь вспомнив о реформах.



