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Членство Украины в НАТО невозможно: в Венгрии назвали причину

Петер Сиярто заявил, что полное членство Украины в НАТО невозможно из-за угрозы войны альянса против России.

сегодня, 10:45
Автор:
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Slava Kot
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Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто убежден, что Украина не станет членом НАТО из-за высокого риска прямого военного конфликта между Россией и Альянсом. Кроме того, Сиярто критикует членов НАТО, которые приняли решение об усилении помощи Украине.

Членство Украины в НАТО невозможно: в Венгрии назвали причину

Глава МИД Венгрии Петер Сиярто. Фото из открытых источников

Спикер венгерского правительства Золтан Ковач на платформе Х рассказал о позиции главы МИД Петера Сиярто, который заверил, что членство Украины в НАТО невозможно из-за войны против России.

"Членство Украины в НАТО невыполнимо из-за риска прямого конфликта с Россией. Он подчеркнул противоречивость в подходе НАТО, отметив, что хотя некоторые лидеры предлагают более тесные связи, они знают, что полное членство невозможно", — пишет Ковач.

Золтан Ковач рассказал, что Венгрия согласилась на текст совместной декларации НАТО только при условии, что решение о будущем присоединении Украины к Альянсу должно быть поддержано всеми членами НАТО. Кроме того Сиярто критикует, что НАТО усиливает помощь Украине.

"Он также подверг критике изменение критериев для того, чтобы быть хорошим союзником НАТО, которые теперь, кажется, включают поддержку Украины, а не сосредоточение на коллективной обороне и внутренней силе", — сообщил Ковач.

В коммюнике по итогам саммита НАТО в Вашингтоне было принято решение "о необратимом пути" Украины к членству в Альянсе.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что бывший президент России Дмитрий Медведев угрозами отреагировал на текст в отношении Украины в совместной декларации НАТО на саммите в Вашингтоне.

Также "Комментарии" писали о заявлении премьера Эстонии Каи Каллас, назвавшей единственный механизм, который спасет Украину от новой войны против России.




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