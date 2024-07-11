Членство Украины в НАТО невозможно: в Венгрии назвали причину

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Slava Kot
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто убежден, что Украина не станет членом НАТО из-за высокого риска прямого военного конфликта между Россией и Альянсом. Кроме того, Сиярто критикует членов НАТО, которые приняли решение об усилении помощи Украине.
Глава МИД Венгрии Петер Сиярто. Фото из открытых источников
Спикер венгерского правительства Золтан Ковач на платформе Х рассказал о позиции главы МИД Петера Сиярто, который заверил, что членство Украины в НАТО невозможно из-за войны против России.
Золтан Ковач рассказал, что Венгрия согласилась на текст совместной декларации НАТО только при условии, что решение о будущем присоединении Украины к Альянсу должно быть поддержано всеми членами НАТО. Кроме того Сиярто критикует, что НАТО усиливает помощь Украине.
В коммюнике по итогам саммита НАТО в Вашингтоне было принято решение "о необратимом пути" Украины к членству в Альянсе.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что бывший президент России Дмитрий Медведев угрозами отреагировал на текст в отношении Украины в совместной декларации НАТО на саммите в Вашингтоне.
Также "Комментарии" писали о заявлении премьера Эстонии Каи Каллас, назвавшей единственный механизм, который спасет Украину от новой войны против России.
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