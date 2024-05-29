Что ожидать от саммита НАТО: какие решения от Альянса нам нужны уже сейчас

До саммита стран НАТО в Вашингтоне, который состоится 9-11 июля, остается полтора месяца, но ясности с тем, какие перспективы там получит Украина, так и нет. Наши надежды на то, что получим приглашение стать членом Альянса, похоже, не оправдаются. Соответствующие сигналы всё чаще идут со стороны Запада, в том числе через медиа. Что на данный момент можно сказать о евроатлантических перспективах Украины, а также о будущем НАТО в целом? Какие приятные/неприятные сюрпризы могут ожидать нас на саммите? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Украина-НАТО. Фото: из открытых источников

Нужна стратегия долгосрочной безопасности для Украины

Эксперт по вопросам сектора обороны и безопасности Олег Стариков уверен, что решения на Вашингтонском саммите по приглашению Украины в Альянс, неких обозримых сроках не будет. Но это предсказуемо, считает он. Никто, пока на нашей территории идет война, брать нас в НАТО не станет.

"Хуже другое. А именно – что у Запада отсутствует согласованная долгосрочная стратегия противостояния РФ. В том числе в ракурсе соответствующей помощи Украине. Идет третий год полномасштабной войны. И всё это время Украина и НАТО работали в режиме кризисного управления. Реагируя, а не упреждая. Разрабатывая планы действий на месяцы, а не на годы", – отмечает эксперт.

По его словам, важно, чтоб НАТО, наконец, разработало стратегию долгосрочной безопасности для Украины.

"Достижение долгосрочного мира невозможно без четкого видения долгосрочной же безопасности для нашей страны. Надеюсь, что фонд поддержки Украины на десятки миллиардов, о необходимости создания которого говорил Столтенберг, будет создан, – говорит Олег Стариков. – Но следует понимать, что всегда сначала идет политическое решение, а потом экономико-финансовое. Пока политического решения не видно. Если оно появится – появится и фонд, и структуры, которые станут закупать вооружение, оказывать нам разностороннюю помощь, в том числе в ракурсе развития ВПК, создания совместных предприятий и так далее. И это – именно о стратегии".

На саммите НАТО будут приняты положительные для нас решения

Эксперт в вопросах национальной безопасности и обороны, участник программы Украина-НАТО Катерина Коваль акцентирует, что наша страна активно работает над развитием своего евроатлантического вектора.

"Причем, мы платим неимоверно дорогую цену и за это, и за выстраивание новой системы глобальной безопасности, флагманом чего становимся, – отмечает она. – При этом, Украина успешно противостоит обладающему мощными ресурсами противнику на поле боя. Параллельно с этим, работая над внедрением дальнейших реформ, приближающих нас к НАТО".

Речь о стандартах НАТО, о чем периодически сообщается в сводках Минобороны, уточняет эксперт.

"Продолжается модернизация украинской армии. Наши военнослужащие регулярно проходят тренировки за границей. А вскоре иностранные инструкторы могут начать работать и в Украине. Мы получаем пакеты военной помощи от партнеров, обучаемся на новой технике. Украина подписывает новые и новые договора в сфере безопасности со странами Альянса", – подчеркивает Катерина Коваль.

Учитывая вышесказанное, она считает, что на саммите НАТО будут приняты положительные для нас решения. Без конкретных сроков принятия Украины в блок (по понятным причинам), но с конкретными решениями по долгосрочной и мощной поддержке нас вооружениями, боеприпасами и так далее.

Нельзя исключать торги США с РФ по внеблоковому статусу Украины

Политолог, преподаватель Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко, эксперт по международной политике Петр Олещук поделился такими размышлениями:

"Пока что перспективы Украины в НАТО остаются довольно туманными. Недавно появилась публикации по итогам работы группы Ермака-Расмуссена (глава ОП и экс-генсек НАТО), с подписями ряда влиятельных политиков, где отмечалось, что необходимо четко определиться с евроатлантическими перспективами Украины. Очертив временные рамки – не позже 2028 года. В то же время, нельзя сказать, что эта позиция находит соответствующий отклик. Значительная часть членов НАТО готова к принятию Украины в блок. Но против два таких серьезных игрока как США и Германия. Они видят в этом угрозу вступления НАТО в войну с РФ".

Соответственно, продолжает эксперт, скорее всего, саммит в Вашингтоне не принесет прорывов в контексте достижения прогресса по приему нашей страны в Альянс. Но там, вероятно, прозвучат очередные заявления о поддержке Украины, о принятии новых пакетов военной помощи.

"Известно о разработке проекта по созданию Фонда долгосрочной помощи Украине на 100 млрд долларов. Его должны обеспечивать члены Альянса, покупая на данные средства оружие и боеприпасы для Украины. Но пока обсуждение этой инициативы на начальном уровне. Понятно, что ее будет блокировать Венгрия, возможно, некоторые другие страны. Но с большой долей вероятности, данное решение будет одобрено. Если не на грядущем саммите, то несколько позже", – считает Петр Олещук.

По его мнению, это, похоже, на данном этапе максимум, на что Украина может рассчитывать от Альянса, продолжающего занимать позицию, что ему ни в коем случае нельзя допустить вступления в войну с РФ.

"Такой подход не исключает, что Администрация Белого дома будет "торговаться" с Россией возможностью закрепления внеблокового статуса Украины, – отмечает политолог. – Пока же можно констатировать, что США, продолжая жить менталитетом холодной войны (когда для Вашингтона было самым важным не допустить прямого столкновения с Москвой), увы, не готовы делать радикальные шаги по принятию Украины в НАТО".

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