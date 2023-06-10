Что получит Украина на ближайшем саммите НАТО: ответ посла США

Очень маленькая вероятность, что Украина получит официальное приглашение от стран-членов НАТО на присоединение к Альянсу во время войны. Сейчас союзники Украины обсуждают модели, как продемонстрировать Киеву, что Запад продолжит свою поддержку и дальше. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "Politico, цитируя заявление посла США Джулианна Смита, которая признала, что в данный момент союзники не могут пригласить Украину вступить в НАТО.

Украина - НАТО. Фото: из открытых источников

При этом дипломат подчеркнула, что в НАТО думают, как найти оптимальную модель сотрудничества с Киевом, пока на территории Украины продолжает полномасштабная война.

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"Мы хотим подать сигнал президенту Зеленскому – если он приедет лично – мы глубоко заботимся о долгосрочных отношениях с Украиной и ищем способы признать, знаете ли, все, чего они достигли, и что наша поддержка не прекратится, не исчезнет или что мы не собираемся отвлекаться", — отметила Смит.

Посол признала, что вопрос того, как дальше поступить с Украиной – разделили союзников. Одна часть требует воздержаться от прямых шагов в сторону Украины, а другая, представляющая восточную Европу, напротив, требует, чтобы Украина уже сейчас получила конкретные гарантии безопасности от партнеров.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не ищет альтернатив НАТО, но понимает, что не станет членом Альянса, пока идет эта война. А потому ищет каких-то иных форм гарантии безопасности на данном этапе. Тем временем путинский пресс-секретарь Дмитрий Песков уверяет, что, если Украина станет членом НАТО, российские интересы якобы не будут в безопасности, поэтому задача РФ – этого не допустить. Как разрубить этот узел? Какие гарантии могла бы получить Украина от стран-членов НАТО? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

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