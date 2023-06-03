Что решит Запад с членством Украины в НАТО – почему Киеву может пригодиться опыт Израиля

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не ищет альтернатив НАТО, но понимает, что не станет членом Альянса, пока идет эта война. А потому ищет каких-то иных форм гарантии безопасности на данном этапе. Тем временем путинский пресс-секретарь Дмитрий Песков уверяет, что, если Украина станет членом НАТО, российские интересы якобы не будут в безопасности, поэтому задача РФ – этого не допустить. Как разрубить этот узел? Какие гарантии могла бы получить Украина от стран-членов НАТО? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Украина-НАТО. Фото: из открытых источников

Скорее всего, в НАТО заявят, что вопрос членства Украины будет решаться после завершения нынешней войны в Украине

Политолог, политический консультант Владимир Фесенко уверен, что противоречия между Россией и Украиной по вопросу о членстве нашей страны в НАТО – непримиримы. Компромисс здесь невозможен, акцентирует он.

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"Поэтому развязать этот узел невозможно, его придется только разрубить. Вопрос в том, когда именно – сразу после завершения нынешней войны или несколько позже, – отмечает эксперт. – Почему Украину не будут принимать в НАТО во время войны? Потому что, если Украина станет членом Альянса сейчас, то ему придется вступить в войну против России. А это чревато рисками глобальной ядерной войны. А вот что делать с вопросом о членстве Украины в НАТО после завершения нынешней большой войны между РФ и Украиной? Это сейчас головная боль для лидеров западных стран. Отказать нам, тем более сейчас, – несправедливо и нецелесообразно. Это сработало бы в пользу России. А, если уже сейчас пообещать членство Украины в НАТО сразу после завершения нынешней войны, не приведет ли это к ужесточению действий агрессора против Украины?".

Поэтому, поясняет Владимир Фесенко, в НАТО будут искать приемлемую форму решения этой проблемы. Скорее всего, размышляет он, заявят, что данный вопрос будет решаться после завершения нынешней войны.

"А пока Украине будет предложен некий утешительный приз. Именно сейчас в руководстве НАТО и ведущих западных стран идут напряженные дискуссии о том, что именно может быть этим утешительным призом. Два основных варианта – либо нам предложат некое "особое партнерство" с Альянсом, либо гарантии безопасности со стороны блока (но без действия 5-й статьи Договора о НАТО, которая подразумевает коллективную защиту)", – поясняет политолог.

И то и другое, по его словам, может устроить нас лишь временно – на время войны, и не должно рассматриваться как альтернатива членству в Альянсе.

"Особое партнерство с НАТО" должно быть чем-то вроде "гражданского брака" между Украиной и Альянсом, отмечает Владимир Фесенко. Когда Украина де-факто будет в НАТО, но без юридического оформления своих отношений (соответственно – и без обязательств блока воевать на стороне Украине).

"Гарантии безопасности надо согласовать. Для нас был бы идеален вариант гарантий, который был предоставлен Финляндии и Швеции, на период их вступления в НАТО, – считает эксперт. – Он подразумевал защиту безопасности этих стран со стороны Альянса. Однако, в условиях большой войны с Россией, нам таких гарантий не дадут по причине, о которой сказано выше".

По мнению Владимира Фесенко, с высокой вероятностью под гарантиями безопасности будут подразумеваться те формы поддержки Украины, которые Запад предоставляет и сейчас – системные и масштабные поставки оружия и боеприпасов, макроэкономическая поддержка для сектора безопасности нашего государства, санкции против страны-агрессора.

"К этому перечню было бы целесообразно добавить также экономическое и технологическое содействие созданию в Украине мощного военно-промышленного комплекса по производству в нашей стране по западным лицензиям современных систем ПВО, дальнобойных ракет, сборке современных военных самолетов и беспилотников, современной артиллерии и артиллерийских снарядов, и т.д. И всё это надо закрепить в определенном договоре на долговременную перспективу", – подчеркивает политолог.

Но вопрос о членстве Украины в НАТО все-таки придется решать, уверен он. Иначе велик будет риск новой войны между Россией и Украиной.

"Именно об этом говорит опыт предыдущей стратегии Альянса, принятой на Бухарестском саммите НАТО (обещать Украине членство в блоке – без практической реализации этого обещания). Эта стратегия НАТО не только не остановила, а, по сути, сделала возможной войны России против Грузии (2008 г.) и Украины (2014 и 2022 гг.), – напоминает Владимир Фесенко. – Оставлять Украину в серой зоне безопасности – значит провоцировать новую войну. Только членство Украины в НАТО остановит Россию от нового нападения. Заодно это будет и формой контроля коллективного Запада над Украиной, наряду с членством в ЕС. Это лучше всего понял хитрый экс-госсекретарь США Киссинджер, который предлагает принять нашу страну в НАТО, даже если нам не удастся освободить Крым. Так или иначе, решение вопроса о членстве Украины в Альянсе будет происходить после завершения нынешней большой войны, в зависимости от ее результата, а также в зависимости от ситуации в России".

Ядерное оружие у Украины по израильскому сценарию может стать той гарантией, которая будет иметь серьезный вес без членства в НАТО

Профессор кафедры политических наук в КНУ им. Шевченко, политолог Анна Малкина поделилась таким мнением:

"Вступление Украины в НАТО, несмотря на колоссальную военно-техническую помощь, оказываемую членами Альянса, не является решенным вопросом. Главная интрига впереди: получит ли Украина приглашение на вступление в НАТО на саммите, который пройдет в Вильнюсе 11-12 июля. Конечно, о полноправном членстве до окончания войны речи не идет, это противоречит правилам вступления в блок. Однако даже после прекращения военных действий перспектива расширения НАТО за счет Украины имеет как сторонников, так и критиков. Пока вопрос остается открытым", – констатирует эксперт.

По ее мнению, на практике вступление Украины в НАТО будет зависеть от исхода войны.

"При смене политического режима в России на либерально-демократический членство Украины в Альянсе будет решенным вопросом, – уверена Анна Малкина. – Напомню, что самое масштабное расширении НАТО произошло в период с 1999 по 2004 год, когда РФ еще пыталась играть в демократию и либеральные ценности. Если в России произойдет демократизация 2.0 и ей нужно будет демонстрировать миролюбивую политику, то усиление НАТО за счет самой боеспособной в Европе украинской армии, перешедшей за время этой войны на современное западное вооружение, будет самой выгодной сделкой за всё время существования Альянса".

Однако, продолжает политолог, сохранении в РФ диктатуры в лице Путина либо любого другого преемника даст аргументы скептикам тормозить членство Украины из-за нежелания быть в перспективе втянутыми в реальную войну из-за пункта 5 Устава НАТО.

"Какой выход для Украины? Конечно, вступление в Альянс может оставаться стратегической целью. Однако в практическом плане можно обратиться к опыту Израиля, военная доктрина которого сводится к опоре на свои собственные силы. С помощью заключения двусторонних договоров о военной помощи и сотрудничестве Израиль создал сильную армию, вооруженную по последнему слову техники, с мощным как оборонительным, так и наступательным вооружением. Израиль имеет ядерную триаду, хотя официально об этом никогда не заявлял. Причем, страны НАТО закрывают на это глаза, – акцентирует Анна Малкина. – Напомню, что Израиль не подписал договор о нераспространении ядерного оружия и не связан ни с кем никакими обязательствами. Ядерное оружие у Украины по израильскому сценарию может стать той гарантией, которая будет иметь серьезный вес без членства в НАТО".

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