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Что получит Украина на саммите НАТО: в Минобороны озвучили свой прогноз

В Минобороны считают, что Украина на саммите в Вильнюсе получит алгоритм вступления в НАТО

сегодня, 10:27
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Автор:

Кравцев Сергей

На Вильнюсском саммите страны-члены НАТО предоставят Украине алгоритм вступления в Североатлантический альянс. Об этом рассказал замминистра обороны Владимир Гаврилов, сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Telegram-канал министерства.

Что получит Украина на саммите НАТО: в Минобороны озвучили свой прогноз

Украина - НАТО. Фото: из открытых источников

Гаврилов заявил, страны-члены НАТО "выйдут на определенный порядок нашего вступления, которое будет зафиксировано".


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По словам замминистра обороны, несмотря на консенсусный механизм принятия решений и право вето, он сомневается в том, что "будут большие проблемы" с принятием решения по Украине.

"Есть все признаки того, что Украина получит то, что хочет в определенном формате... Уже сейчас на саммите в Вильнюсе Украина должна четко понимать, что после войны, скажем в течение года-двух, после проведения определенных процедурных вещей мы будем членами НАТО, — заявил Гаврилов.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не ищет альтернатив НАТО, но понимает, что не станет членом Альянса, пока идет эта война. А потому ищет каких-то иных форм гарантии безопасности на данном этапе. Тем временем путинский пресс-секретарь Дмитрий Песков уверяет, что, если Украина станет членом НАТО, российские интересы якобы не будут в безопасности, поэтому задача РФ – этого не допустить. Как разрубить этот узел? Какие гарантии могла бы получить Украина от стран-членов НАТО? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – могут ли войска стран НАТО войти в Украину – как понимать заявление экс-генсека Альянса.

Ранее "Комментарии" писали — что получит Украина на ближайшем саммите НАТО: ответ посла США.



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