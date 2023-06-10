Что получит Украина на саммите НАТО: в Минобороны озвучили свой прогноз

На Вильнюсском саммите страны-члены НАТО предоставят Украине алгоритм вступления в Североатлантический альянс. Об этом рассказал замминистра обороны Владимир Гаврилов, сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Telegram-канал министерства.

Украина - НАТО. Фото: из открытых источников

Гаврилов заявил, страны-члены НАТО "выйдут на определенный порядок нашего вступления, которое будет зафиксировано".

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По словам замминистра обороны, несмотря на консенсусный механизм принятия решений и право вето, он сомневается в том, что "будут большие проблемы" с принятием решения по Украине.

"Есть все признаки того, что Украина получит то, что хочет в определенном формате... Уже сейчас на саммите в Вильнюсе Украина должна четко понимать, что после войны, скажем в течение года-двух, после проведения определенных процедурных вещей мы будем членами НАТО, — заявил Гаврилов.

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