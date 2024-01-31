Две страны против приглашения Украины в НАТО: СМИ назвали их

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Slava Kot
Украина и ее наиболее решительные сторонники НАТО надеются, что на саммите НАТО в Вашингтоне Украина получит приглашение в альянс. Однако два важных партнера Украины против этого. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Foreign Policy.
США и Германия против вступления Украины в НАТО. Фото из открытых источников
Десятки нынешних и бывших чиновников рассказали Foreign Policy, что усилия Украины и ее союзников получить приглашения разбиваются о сопротивление США и Германии. Две страны выступают против того, чтобы начать процесс принятия Украины в НАТО во время войны с Россией.
Вместе с тем обе страны предлагают больше сосредоточиться на продолжении поставок оружия для Украины, чтобы украинская армия могла чем противостоять России в ближайшей перспективе.
В свою очередь сторонники приглашения, преимущественно являющиеся странами из Восточной Европы, в частности Польша и страны Балтии, указывают, что расширение членства Украины в НАТО может стать самым эффективным и наименее затратным способом остановить российскую агрессию как в Украине, так и ее распространение в Европе.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в НАТО рассказали, как недооценили Россию в войне.
Также "Комментарии" писали, что российский пропагандист истерически заявил, что НАТО хочет уничтожить Россию.
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