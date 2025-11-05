Росія заявила про готовність до ядерних випробувань: названо місце та умову Путіна

У Росії заявили про намір підготуватися до проведення ядерних випробувань на архіпелазі Нова Земля. Про це оголосив міністр оборони РФ Андрій Бєлоусов під час наради з постійними членами Ради Безпеки Росії, а російський диктатор Володимир Путін назвав умову, коли Кремль може провести ці випробування.

Росія готується до ядерних випробувань на Новій Землі. Фото з відкритих джерел

Андрій Бєлоусов заявив, що рішення здійснити ядерні випробування пов’язані з планами США відновити власну програму ядерних тестів.

"З урахуванням вищевикладеного вважаю за доцільне підготовку до повномасштабних ядерних випробувань почати негайно. Готовність сил і засобів Центрального полігону на архіпелазі Нова Земля дозволяє забезпечити її проведення в стислі терміни", — заявив Бєлоусов.

Володимир Путін підтримав ініціативу, проте додав, що Росія проведе ядерні випробування лише у відповідь на дії інших держав.

"Якщо США та учасники Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань проведуть свої тести, ми зробимо адекватні дії", — сказав Путін.

Очільник Кремля доручив Міністерству закордонних справ, Міноборони, спецслужбам та іншим урядовим структурам підготувати пропозиції щодо відновлення випробувань.

Нагадаємо, що наприкінці жовтня президент США Дональд Трамп оголосив про намір розпочати нові ядерні випробування вказавши, що інші країни нібито їх здійснюють. Якщо це станеться, Сполучені Штати вперше за понад 30 років проведуть підрив ядерного заряду, останні такі тести відбулися у 1992 році.

Для порівняння, останні ядерні випробування у світі здійснила Північна Корея у 2017 році. Китай припинив свої тести у 1996-му, а Росія у 1990 році.

