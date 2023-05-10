Генсек НАТО: война в Украине влияет на решение Китая начать свое вторжение

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Slava Kot
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Китай следит и изучает ситуацию, в которой находится Российская Федерация после вторжения в Украину. Эта информация является ключевой для решения Китая напасть на Тайвань. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание CNN.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Фото из открытых источников
Столтенберг считает, что вопрос безопасности следует рассматривать в глобальном смысле, ведь события в Европе влияют на азиатский континент.
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Генсек НАТО считает, что Китай наблюдает за последствиями войны для Путина и России в целом.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что
Также "Комментарии" писали, что Китай теряет ценного союзника в Европе, который поворачивает в сторону США. Италия собирается покинуть китайскую инициативу "Один пояс, один путь". Итальянский премьер заявила о сближении с Соединенными Штатами.
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