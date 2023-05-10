Генсек НАТО: война в Украине влияет на решение Китая начать свое вторжение

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Китай следит и изучает ситуацию, в которой находится Российская Федерация после вторжения в Украину. Эта информация является ключевой для решения Китая напасть на Тайвань. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание CNN.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Фото из открытых источников

Столтенберг считает, что вопрос безопасности следует рассматривать в глобальном смысле, ведь события в Европе влияют на азиатский континент.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Происходящее в Европе имеет значение для Азии, а то, что происходит в Азии, имеет значение для Европы", — сказал Столтенберг.

Генсек НАТО считает, что Китай наблюдает за последствиями войны для Путина и России в целом.

"Пекин внимательно следит за происходящим в Украине, за ценой, которую платит президент Путин, а также за потенциальными вознаграждениями. Поэтому происходящее в Украине на самом деле имеет значение для расчетов Пекина, Китая относительно, например, Тайваня", — говорит Йенс Столтенберг.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Япония, не являющаяся членом НАТО, собирается открыть первый офис военного альянса в Азии. Глава МИД Японии объясняет такой шаг глобальной опасностью из-за нападения России на Украину и военной активности Китая и КНДР. На такую информацию отреагировал гневно ответивший Китай на расширение деятельности НАТО на восток в сторону Тихоокеанского региона.

Также "Комментарии" писали, что Китай теряет ценного союзника в Европе, который поворачивает в сторону США. Италия собирается покинуть китайскую инициативу "Один пояс, один путь". Итальянский премьер заявила о сближении с Соединенными Штатами.