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Генсек НАТО: война в Украине влияет на решение Китая начать свое вторжение

Глава НАТО Йенс Столтенберг считает, что война в Украине влияет на решение Китая атаковать Тайвань.

сегодня, 17:40
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Автор:

Slava Kot

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Китай следит и изучает ситуацию, в которой находится Российская Федерация после вторжения в Украину. Эта информация является ключевой для решения Китая напасть на Тайвань. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание CNN.

Генсек НАТО: война в Украине влияет на решение Китая начать свое вторжение

Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Фото из открытых источников

Столтенберг считает, что вопрос безопасности следует рассматривать в глобальном смысле, ведь события в Европе влияют на азиатский континент.


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"Происходящее в Европе имеет значение для Азии, а то, что происходит в Азии, имеет значение для Европы", — сказал Столтенберг.

Генсек НАТО считает, что Китай наблюдает за последствиями войны для Путина и России в целом.

"Пекин внимательно следит за происходящим в Украине, за ценой, которую платит президент Путин, а также за потенциальными вознаграждениями. Поэтому происходящее в Украине на самом деле имеет значение для расчетов Пекина, Китая относительно, например, Тайваня", — говорит Йенс Столтенберг.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Япония, не являющаяся членом НАТО, собирается открыть первый офис военного альянса в Азии. Глава МИД Японии объясняет такой шаг глобальной опасностью из-за нападения России на Украину и военной активности Китая и КНДР. На такую информацию отреагировал гневно ответивший Китай на расширение деятельности НАТО на восток в сторону Тихоокеанского региона.

Также "Комментарии" писали, что Китай теряет ценного союзника в Европе, который поворачивает в сторону США. Италия собирается покинуть китайскую инициативу "Один пояс, один путь". Итальянский премьер заявила о сближении с Соединенными Штатами.



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Источник: https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-05-10-23/index.html
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