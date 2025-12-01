Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Европа готовится к потенциальному военному противостоянию с Россией почти без участия Соединенных Штатов. Об этом сообщает Bloomberg, указывая на масштабные учения Steadfast Dart 2025, проведенные в ноябре этого года в Румынии и Болгарии.
НАТО готовится к конфликту с Россией без США. Фото из открытых источников
Обучение, которое проходило в пограничной линии Карпатских гор, стало первой масштабной проверкой способности европейских армий действовать автономно. Бригадное развертывание войск производилось под французским командованием и практически без американского военного контингента.
При этом в Румынии, где размещено несколько стратегических баз НАТО, количество военных США сократилось с 1700 до около 1000. Аналогичные планы по выведению американского контингента касаются Болгарии, Словакии и Венгрии.
Министр обороны США Пит Гегсет подчеркнул, что такие шаги согласованы с генсеком НАТО Марком Рютте и союзниками. В то же время Bloomberg отмечает, что за закрытыми дверями европейские члены правительства настойчиво призывают Вашингтон пересмотреть решение.
Параллельно Альянс изучает возможность более "агрессивного ответа" на гибридные атаки России. Глава военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне заявил Financial Times, что вопрос о превентивном ударе может стать актуальным, если Москва продолжит кибератаки, диверсии и провокации в воздушном пространстве.
Европа уже пережила ряд инцидентов, в том числе повреждения подводных кабелей в Балтийском море, атаки на критическую инфраструктуру и разведывательные полеты дронов. На этом фоне премьер Польши Дональд Туск подверг резкой критике союзников за "эгоизм" и напомнил, что НАТО было создано для коллективной защиты от российской агрессии. Вероятно, критикуя США.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США отреагировали на мирный план Залужного.
Также "Комментарии" писали, что бывший канцлер Германии Меркель заявила, что ее политика не пускать Украину в НАТО и покупать газ у РФ была правильной.