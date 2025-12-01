logo

Худший сценарий сбывается: НАТО готовится к войне с Россией без главного союзника
Худший сценарий сбывается: НАТО готовится к войне с Россией без главного союзника

НАТО моделирует противостояние с Россией без участия США. Европейские страны проводят учения Steadfast Dart 2025, обсуждают превентивный удар и обеспокоены выводом американских войск.

1 декабря 2025, 08:05
Автор:
Slava Kot

Европа готовится к потенциальному военному противостоянию с Россией почти без участия Соединенных Штатов. Об этом сообщает Bloomberg, указывая на масштабные учения Steadfast Dart 2025, проведенные в ноябре этого года в Румынии и Болгарии.

Худший сценарий сбывается: НАТО готовится к войне с Россией без главного союзника

НАТО готовится к конфликту с Россией без США. Фото из открытых источников

Обучение, которое проходило в пограничной линии Карпатских гор, стало первой масштабной проверкой способности европейских армий действовать автономно. Бригадное развертывание войск производилось под французским командованием и практически без американского военного контингента.

При этом в Румынии, где размещено несколько стратегических баз НАТО, количество военных США сократилось с 1700 до около 1000. Аналогичные планы по выведению американского контингента касаются Болгарии, Словакии и Венгрии.

Министр обороны США Пит Гегсет подчеркнул, что такие шаги согласованы с генсеком НАТО Марком Рютте и союзниками. В то же время Bloomberg отмечает, что за закрытыми дверями европейские члены правительства настойчиво призывают Вашингтон пересмотреть решение.

"Это впервые за последние 70 лет, когда европейцы больше не воспринимают американские гарантии безопасности", – сказала директор программы Черного моря в Институте Ближнего Востока Юлия Джой.

Параллельно Альянс изучает возможность более "агрессивного ответа" на гибридные атаки России. Глава военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне заявил Financial Times, что вопрос о превентивном ударе может стать актуальным, если Москва продолжит кибератаки, диверсии и провокации в воздушном пространстве.

Европа уже пережила ряд инцидентов, в том числе повреждения подводных кабелей в Балтийском море, атаки на критическую инфраструктуру и разведывательные полеты дронов. На этом фоне премьер Польши Дональд Туск подверг резкой критике союзников за "эгоизм" и напомнил, что НАТО было создано для коллективной защиты от российской агрессии. Вероятно, критикуя США.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США отреагировали на мирный план Залужного.

Также "Комментарии" писали, что бывший канцлер Германии Меркель заявила, что ее политика не пускать Украину в НАТО и покупать газ у РФ была правильной.



Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-11-30/rubio-calls-ukraine-talks-productive-as-witkoff-heads-to-russia
