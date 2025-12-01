Найгірший сценарій збувається: НАТО готується до війни з Росією без головного союзника

Європа готується до потенційного військового протистояння з Росією майже без участі Сполучених Штатів. Про це повідомляє Bloomberg вказуючи на масштабні навчання Steadfast Dart 2025, проведені у листопаді цього року в Румунії та Болгарії.

НАТО готується до конфлікту з Росією без США. Фото з відкритих джерел

Навчання, які відбувалися у прикордонній лінії Карпатських гір, стали першою масштабною перевіркою здатності європейських армій діяти автономно. Бригадне розгортання військ здійснювалося під французьким командуванням і практично без американського військового контингенту.

При цьому у Румунії, де розміщено кілька стратегічних баз НАТО, кількість військових США скоротилася з 1700 до близько 1000. Аналогічні плани виведення американського контингенту стосуються Болгарії, Словаччини та Угорщини.

Міністр оборони США Піт Гегсет наголосив, що такі кроки погоджені з генсеком НАТО Марком Рютте та союзниками. Водночас Bloomberg зазначає, що за зачиненими дверима європейські урядовці наполегливо закликають Вашингтон переглянути рішення.

"Це вперше за останні 70 років, коли європейці більше не сприймають американські гарантії безпеки", – сказала директорка програми Чорного моря в Інституті Близького Сходу Юлія Джой.

Паралельно Альянс вивчає можливість "агресивнішої відповіді" на гібридні атаки Росії. Голова військового комітету НАТО адмірал Джузеппе Каво Драгоне заявив Financial Times, що питання про превентивний удар може стати актуальним, якщо Москва продовжить кібератаки, диверсії та провокації в повітряному просторі.

Європа вже пережила низку інцидентів, зокрема пошкодження підводних кабелів у Балтійському морі, атаки на критичну інфраструктуру та розвідувальні польоти дронів. На цьому тлі прем'єр Польщі Дональд Туск різко розкритикував союзників за "егоїзм" і нагадав, що НАТО було створено для колективного захисту від російської агресії. Ймовірно, критикуючи США.

