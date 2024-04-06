Ключевые союзники против вступления Украины в НАТО: подробности

На сегодняшний лень ситуация складывается так, что все ведущие союзники Киева, кроме двух, поддерживают идею предоставления Украине официального приглашения по вступлению в НАТО. Вот только против – те страны, которые являются столпами НАТО. Речь идет о США и Германии. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Украина - НАТО. Фото: из открытых источников

Вице-премьер отметила, что повестку дня вопросов, связанных с Украиной, определяет и Украина. По ее словам, для Украины вопрос приглашения в НАТО есть на повестке дня, и он будет на повестке дня столько, сколько нужно до того, чтобы это решение было принято.

"Формат приглашения предложила сама Украина как юридическую гарантию вступления в НАТО. Оно есть на повестке дня. Абсолютно все союзники поддерживают это решение, кроме двух. Поскольку эта информация стала публичной, то теперь США и Германия пытаются обращать внимание на других скептических союзников, таких как Венгрия и Словакия. Но ключевой является позиция именно этих двух стран", — сказала Ольга Стефанишина.

Она подчеркнула, США и Германия против приглашения Украины в НАТО, потому что это уже не просто разговоры, а реальное решение. Это пришло время признать.

Ольга Стефинишина также предупредила, что украинцам не стоит возлагать большие надежды на юбилейный саммит НАТО, который пройдет в Вашингтоне с 9 по 11 июля 2024 года. На нем Украина может так и не получить приглашение к присоединению к Альянсу. Поэтому не стоит уже сейчас строить завышенных ожиданий о предстоящего мероприятия.

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