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Конфуз дня: Трамп перепутал Зеленского с Путиным во время встречи (ВИДЕО)

Трамп попал в курьез во время встречи с Зеленским. Президент США случайно назвал его Путиным

8 июля 2026, 16:50
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Slava Kot

Дональд Трамп попал в курьезную ситуацию во время встречи с Владимиром Зеленским на саммите НАТО в Анкаре. Президент США случайно назвал Зеленского российским диктатором Владимиром Путиным, после чего попытался исправиться.

Конфуз дня: Трамп перепутал Зеленского с Путиным во время встречи (ВИДЕО)

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото из открытых источников

После завершения официальной части переговоров лидеры отвечали на вопросы журналистов. В это время Трамп, обращаясь к представителям медиа, случайно перепутал Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным.

"Будут ли у вас еще вопросы к президенту Путину?" – сказал Трамп, жестом показывая на сидевшего рядом Зеленского.

В зале раздался смех и удивленные реакции журналистов. Президент США сразу понял, что допустил ошибку, и попытался перевести ситуацию в шутку.

"Есть ли у вас вопросы к президенту Путину? Не к Зеленскому. Что бы вы хотели его спросить? Я могу задать ему этот вопрос", – сказал Трамп.

Видео курьезного случая с Трампом, который назвал Зеленского Путиным, попало в сеть.

Среди прочего Трамп заявил, что за последнее время его отношения с Владимиром Зеленским значительно улучшились. По его словам, "от Овального кабинета и по сей день мы прошли долгую дорогу", у Украины большое будущее.

В ходе общения американский президент также поинтересовался, готов ли Зеленский прилететь в Москву для переговоров с Путиным. Украинский лидер ответил, что не рассматривает такую возможность, потому что там летают украинские дроны. Также Трампа спросили, что приехал бы он в Украину, на что американский лидер ответил, что "хорошо бы посетить Киев", но не знает, позволит ли ему такой визит служба безопасности в период войны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США заговорили о "проклятии Трампа".

Также "Комментарии" писали, что президент Франции Макрон попал в дикий конфуз с поцелуем супруги Эрдогана в преддверии саммита НАТО.



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