Марк Рютте рассказал, кто будет следующим генсеком НАТО

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Фото из открытых источников

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что не прочь стать руководителем НАТО, однако по его словам следующим генсеком НАТО станет женщина. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.

Марк Рютте дал интервью на нидерландском радио Den Haag FM, в котором рассказал о ситуации с возможным преемником НАТО и мог бы он возглавить оборонный альянс. Рютте, ранее рассказывавший, что не заинтересован брать на себя роль лидера НАТО, изменил свою позицию. Премьер-министр Нидерландов указал, что такая идея для него "очень интересна" и он сможет "внести свой вклад" в укрепление НАТО.

"Такая роль была бы интересна, поскольку она давала бы возможность в течение нескольких лет вносить вклад на международной арене в период драматических глобальных изменений", — рассказал Рютте.

Несмотря на свое желание занять пост генсека НАТО, Марк Рютте назвал, кто мог быть следующим руководителем альянса. По его словам, НАТО возглавит женщина из Европы.

"Но есть очень большой шанс, учитывая политическую поддержку того, что эта работа достанется европейской женщине", — говорит Марк Рютте и добавляет, что это тоже "было бы очень хорошо".

Напомним, что Йенс Столтенберг находится в должности генсека НАТО с 2014 года. Столтенбергу несколько раз продлевали полномочия, объясняя это не желанием менять руководителя НАТО после полномасштабного вторжения России в Украину. Столтенберг должен покинуть свой пост генсека НАТО в октябре 2024 года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о возможных кандидатах на должность генсека НАТО.

Также "Комментарии" писали, что СМИ назвали имена двух женщин, которые есть наиболее вероятными кандидатами стать новым генеральным секретарем НАТО.