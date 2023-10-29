logo

BTC/USD

34197.27

ETH/USD

1785.75

LTC/USD

67.95

USD/UAH

37.70

EUR/UAH

40.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир НАТО Марк Рютте рассказал, кто будет следующим генсеком НАТО
commentss НОВОСТИ Все новости

Марк Рютте рассказал, кто будет следующим генсеком НАТО

Премьер Нидерландов Марк Рютте считает, что следующим новым генсеком НАТО станет женщина из Европы.

сегодня, 11:22
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Марк Рютте рассказал, кто будет следующим генсеком НАТО

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Фото из открытых источников

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что не прочь стать руководителем НАТО, однако по его словам следующим генсеком НАТО станет женщина. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.


Марк Рютте дал интервью на нидерландском радио Den Haag FM, в котором рассказал о ситуации с возможным преемником НАТО и мог бы он возглавить оборонный альянс. Рютте, ранее рассказывавший, что не заинтересован брать на себя роль лидера НАТО, изменил свою позицию. Премьер-министр Нидерландов указал, что такая идея для него "очень интересна" и он сможет "внести свой вклад" в укрепление НАТО.

"Такая роль была бы интересна, поскольку она давала бы возможность в течение нескольких лет вносить вклад на международной арене в период драматических глобальных изменений", — рассказал Рютте.

Несмотря на свое желание занять пост генсека НАТО, Марк Рютте назвал, кто мог быть следующим руководителем альянса. По его словам, НАТО возглавит женщина из Европы.

"Но есть очень большой шанс, учитывая политическую поддержку того, что эта работа достанется европейской женщине", — говорит Марк Рютте и добавляет, что это тоже "было бы очень хорошо".

Напомним, что Йенс Столтенберг находится в должности генсека НАТО с 2014 года. Столтенбергу несколько раз продлевали полномочия, объясняя это не желанием менять руководителя НАТО после полномасштабного вторжения России в Украину. Столтенберг должен покинуть свой пост генсека НАТО в октябре 2024 года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о возможных кандидатах на должность генсека НАТО.

Также "Комментарии" писали, что СМИ назвали имена двух женщин, которые есть наиболее вероятными кандидатами стать новым генеральным секретарем НАТО.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.reuters.com/world/europe/dutch-pm-rutte-signals-interest-nato-top-job-2023-10-28/
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!