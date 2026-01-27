Медлить нельзя: какое оружие Рютте призвал европейцев поставить Украине

Генсек НАТО Марк Рютте призвал европейских депутатов оказать давление на свои правительства, чтобы ускорить поставки ракет для систем ПВО Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в выступлении Марка Рютте перед депутатами Европейского парламента 27 января.

Марк Рютте. Фото: из открытых источников

Рютте во время выступления акцентировал на важности программы PURL, через которую для Украины покупают американские ракеты для систем противовоздушной обороны. Он добавил, что текущих поставок недостаточно, чтобы защитить жизнь гражданского населения в Украине — поскольку атаки РФ усиливаются.

"Вы знаете, какие страны представлены в этом зале и какие из них имеют значительные запасы перехватчиков. Везде, где вы можете, прошу вас оказывать давление на свои правительства, чтобы они пошли на этот шаг", — сказал генсек.

