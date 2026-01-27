logo

Медлить нельзя: какое оружие Рютте призвал европейцев поставить Украине

Генсек НАТО Рютте призвал евродепутатов повлиять на поставки ПВО Украине

27 января 2026, 14:15
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Генсек НАТО Марк Рютте призвал европейских депутатов оказать давление на свои правительства, чтобы ускорить поставки ракет для систем ПВО Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в выступлении Марка Рютте перед депутатами Европейского парламента 27 января.

Медлить нельзя: какое оружие Рютте призвал европейцев поставить Украине

Марк Рютте. Фото: из открытых источников

Рютте во время выступления акцентировал на важности программы PURL, через которую для Украины покупают американские ракеты для систем противовоздушной обороны. Он добавил, что текущих поставок недостаточно, чтобы защитить жизнь гражданского населения в Украине — поскольку атаки РФ усиливаются.

"Вы знаете, какие страны представлены в этом зале и какие из них имеют значительные запасы перехватчиков. Везде, где вы можете, прошу вас оказывать давление на свои правительства, чтобы они пошли на этот шаг", — сказал генсек.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп в ходе переговоров вокруг будущего Гренландии не обсуждал вопрос о суверенитете острова. Как сообщает портал "Комментарии", об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Генсек отметил, что прорыв в переговорах по Гренландии был достигнут без обсуждения суверенитета, все стороны сосредоточились скорее на более широком вопросе безопасности в Арктическом регионе.                                   

Также издание "Комментарии" сообщало – Марк Рютте заявил, что Североатлантический Альянс сейчас непублично работает над решением спора с президентом США Дональдом Трампом по Гренландии. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Sky News".




