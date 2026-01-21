logo

Главная Новости Мир НАТО НАТО тайно работает над вопросом Гренландии: Рютте сделал интригующее заявление
НАТО тайно работает над вопросом Гренландии: Рютте сделал интригующее заявление

Марк Рютте подтвердил, что НАТО работает над вопросом Гренландии "за кулисами"

21 января 2026, 14:06
Автор:
Кравцев Сергей

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Североатлантический Альянс сейчас непублично работает над решением спора с президентом США Дональдом Трампом по Гренландии. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Sky News".

НАТО тайно работает над вопросом Гренландии: Рютте сделал интригующее заявление

Марк Рютте. Фото: из открытых источников

"Вы можете быть уверены, что я работаю над этим вопросом за кулисами, но я не могу делать это публично", — сказал Рютте.

Кроме того, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Марк Рютте заявил, что Европа в безопасности. Он также добавил, что Трамп прав в том, что НАТО нужно делать больше для защиты Арктики в целом.

В то же время, генсека НАТО неоднократно просили дать свою оценку ситуации с намерениями Трампа захватить Гренландией, но он настаивал, что его роль требует от него сохранять свои мысли при себе и работать с другими лидерами в частном порядке. 

"Вы можете быть уверены, что я работаю над этим вопросом за кулисами, но я не могу делать это публично. Поэтому, извините, я не буду комментировать ситуацию с Гренландией", — отметил Рютте.

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина должна оставаться главным приоритетом для европейских лидеров и партнеров, несмотря на другие международные кризисы. Соответствующий зау во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе сделал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Генсек отметил, что он обеспокоен тем, что мирный процесс и согласованный Европой пакет поддержки на 90 млрд евро могут отвлечь внимание от войны в Украине и сместить акценты на другие глобальные вызовы. 

"Сосредоточение внимания на Украине должно быть нашим приоритетом номер один. Украина должна быть на первом месте, ведь это вопрос безопасности как для США, так и для Европы", — подчеркнул генсек НАТО.




Источник: https://news.sky.com/story/trump-latest-us-president-to-give-speech-in-davos-after-saying-world-will-find-out-how-far-hell-go-on-greenland-13489831
