НАТО тайно работает над вопросом Гренландии: Рютте сделал интригующее заявление

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Североатлантический Альянс сейчас непублично работает над решением спора с президентом США Дональдом Трампом по Гренландии. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Sky News".

Марк Рютте. Фото: из открытых источников

"Вы можете быть уверены, что я работаю над этим вопросом за кулисами, но я не могу делать это публично", — сказал Рютте.

Кроме того, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Марк Рютте заявил, что Европа в безопасности. Он также добавил, что Трамп прав в том, что НАТО нужно делать больше для защиты Арктики в целом.

В то же время, генсека НАТО неоднократно просили дать свою оценку ситуации с намерениями Трампа захватить Гренландией, но он настаивал, что его роль требует от него сохранять свои мысли при себе и работать с другими лидерами в частном порядке.

Генсек отметил, что он обеспокоен тем, что мирный процесс и согласованный Европой пакет поддержки на 90 млрд евро могут отвлечь внимание от войны в Украине и сместить акценты на другие глобальные вызовы.

"Сосредоточение внимания на Украине должно быть нашим приоритетом номер один. Украина должна быть на первом месте, ведь это вопрос безопасности как для США, так и для Европы", — подчеркнул генсек НАТО.



