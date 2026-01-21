НАТО тайно работает над вопросом Гренландии: Рютте сделал интригующее заявление

Рубрики
Кравцев Сергей
Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Североатлантический Альянс сейчас непублично работает над решением спора с президентом США Дональдом Трампом по Гренландии. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Sky News".
Марк Рютте. Фото: из открытых источников
Кроме того, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Марк Рютте заявил, что Европа в безопасности. Он также добавил, что Трамп прав в том, что НАТО нужно делать больше для защиты Арктики в целом.
В то же время, генсека НАТО неоднократно просили дать свою оценку ситуации с намерениями Трампа захватить Гренландией, но он настаивал, что его роль требует от него сохранять свои мысли при себе и работать с другими лидерами в частном порядке.
Читайте также на портале "Комментарии" — Украина должна оставаться главным приоритетом для европейских лидеров и партнеров, несмотря на другие международные кризисы. Соответствующий зау во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе сделал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
Генсек отметил, что он обеспокоен тем, что мирный процесс и согласованный Европой пакет поддержки на 90 млрд евро могут отвлечь внимание от войны в Украине и сместить акценты на другие глобальные вызовы.