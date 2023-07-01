Может ли что-то измениться до саммита НАТО в Вильнюсе - какие решения будут приняты

Украина хочет показать результаты на поле боя перед саммитом НАТО в Литве, запланированном на 11-12 июля, заявил президент Владимир Зеленский. А генсек НАТО Йенс Столтенберг обещает, что решения, которые будут приняты в Вильнюсе, приблизят Украину к НАТО. Какие факторы могут за оставшееся время (менее двух недель) склонить чаши весов (в ракурсе войны и решений саммита НАТО) в нашу сторону? Какие ожидания от собственно саммита? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Саммит НАТО. Фото: Getty Images

На саммите всё ограничится уже анонсированным созданием Совета Украина-НАТО

Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса поделился таким комментарием:

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"Не думаю, что на саммите НАТО примут решение о нашем вступлении в Альянс. Скорее всего, всё ограничится уже анонсированным созданием Совета Украина-НАТО. Возможно, будут уступки в вопросе каких-то реформ, которые мы должны провести, чтобы вступить в Альянс".

Не исключено, продолжает эксперт, что будут разговоры о гарантиях безопасности для Украины. Двусторонних или многосторонних. Сейчас этот вопрос как раз решается.

"Никакие иные решения, как мне кажется, не будут приниматься, вне зависимости от того, что произойдет до саммита", – считает Илия Куса.

Нам нужна двухшаговая модель безопасности

Эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Алексей Кущ рассуждает так:

"Это будет исторический саммит. Он проходит на фоне войны России против Украины. И эта война – один из самых больших вызовов, с которыми столкнулись после Второй мировой и Украина, и сформированный во избежание подобных конфликтов блок НАТО".

По словам эксперта, фактически, Украина сейчас выполняет работу, которую пришлось бы выполнять восточному флангу НАТО, если бы наша страна не устояла.

"Если бы в прошлом году Украина не остановила ценой огромных жертв российскую агрессию, гибридные конфликты могли бы вовсю идти вдоль восточного фланга НАТО. И блоку пришлось бы вовлекаться в противостояние", – поясняет Алексей Кущ.

Он акцентирует, что позиция Украины перед саммитом НАТО – простая и понятная. Нам нужна двухшаговая модель безопасности.

"Первый шаг — четкие гарантии вступления в НАТО. Понятно, что прямо сейчас это невозможно. Но мы должны получить заверения, что в обозримом будущем это обязательно произойдет. Именно в обозримом. С реалистичным планом вступления, без прежних отговорок и кивков на недостаточную, по мнению стран НАТО, борьбу с коррупцией в Украине. Не секрет, что ранее в блок принимались восточноевропейские страны, в которых проблема коррупции не была решена. Мы хотим услышать четкие пояснения — что именно должна сделать Украина, чтобы получить членство в НАТО, – подчеркивает эксперт. – Второй шаг – тот самый договор о безопасности, который президент Зеленский и его команда продвигают сейчас на всех международных площадках".

Документ, продолжает Алексей Кущ, предполагает четкие гарантии помощи Украине до вступления нашей страны в Альянс. Условно говоря, временная замена 5-й статьи Устава НАТО о коллективной безопасности. С четким алгоритмом незамедлительных действий наших союзников в случае новой агрессии против Украины (пакет санкций против РФ, соответствующая помощь нам, возможно – закрытие неба, ядерный зонтик безопасности и так далее).

"Чтобы не повторилась ситуация прошлого года, когда союзники несколько месяцев наблюдали, получится ли и Украины отразить агрессию. А только убедившись, что получится – начали более качественно помогать. Украина показывает, что борется за европейские, за демократические ценности. И это своеобразная информационная политика, которую проводим и продолжим проводить. И, конечно, подкреплять всё это важно успехами на фронте, – уверен эксперт. – Не случайно президент Зеленский именно на этом делает акценты, говоря, что такие успехи могут склонить чашу весов на саммите НАТО еще больше в пользу Украины. И успехи наступательных действий ВСУ на фронте станут отличным информационным фоном, который склонит не особо благосклонных к нам членов Альянса к принятию положительных для Украины решений".

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