Може вирішитися доля НАТО: Рубіо заінтригував заявою щодо майбутнього саміту в Анкарі

У липні на саміті НАТО в Анкарі будуть обговорювати "розчарування" американського президента Дональда Трампа щодо Північноатлантичного Альянсу. Відповідну заяву зробив держсекретар США Марко Рубіо, повідомляє "The Guardian".

Рубіо назвав майбутній саміт в Анкарі "одним із найважливіших самітів лідерів в історії НАТО", оскільки лідерам, за його словами, доведеться реагувати на "розчарування" Трампа "реакцією альянсу на наші операції на Близькому Сході".

"Це питання доведеться вирішити, це питання не буде вирішено чи розглянуто сьогодні. Це питання мають обговорити лідери", — сказав держсекретар.

Також Марко Рубіо акцентував увагу на заяві Дональда Трампа щодо направлення 5 тисяч військових до Польщі.

"Сполучені Штати продовжують мати глобальні зобов’язання, які вони повинні виконувати щодо розгортання наших сил, і це постійно вимагає від нас перегляду того, де ми розміщуємо війська. Це не є покаранням, це просто щось, що триває, і це існувало раніше", — додав Рубіо.

За словами Рубіо, президент США Дональд Трамп завжди віддає перевагу мирній угоді, укладеній шляхом переговорів.

"Це завжди наш пріоритет. Це залишається нашим пріоритетом щодо Куби", — сказав держсекретар.

