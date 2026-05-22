Чи буде нова війна США проти Куби: у Держдепі зробили важливу заяву

Держсекретар США Марко Рубіо не відкидає військового сценарію щодо Куби. Він сумнівається, що може спрацювати дипломатія. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у заяві Марко Рубіо, яку наводить "The Guardian".

За словами Рубіо, президент США Дональд Трамп завжди віддає перевагу мирній угоді, укладеній шляхом переговорів.

"Це завжди наш пріоритет. Це залишається нашим пріоритетом щодо Куби", — сказав держсекретар.

Втім, Марко Рубіо визнав, що шансів на дипломатичне вирішення ситуації небагато.

"Я просто чесно говорю з вами: ймовірність того, що це відбудеться, враховуючи, з ким ми маємо справу зараз, невисока", — сказав Рубіо.

На питання, чи США застосують силу на Кубі для зміни політичної системи острова, Марко Рубіо повторив, що дипломатичне врегулювання є для Вашингтона пріоритетним.

Однак він уточнив, що "президент США завжди має можливість зробити все необхідне для підтримки та захисту національних інтересів".

Читайте також на порталі "Коментарі" — Сполучені Штати різко активізували військову розвідку поблизу Куби. За останній тиждень американські військові літаки та безпілотники здійснили не менше 25 місій біля острова, що викликало хвилю припущень про можливу підготовку Вашингтона до масштабної операції в регіоні. Про це повідомляє CNN із посиланням на дані сервісів авіаційного моніторингу.

