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НАТО меняет свой подход к помощи Украине: СМИ узнали причину

НАТО уже сейчас меняет свой подход к помощи Украине в сфере вооружений

сегодня, 07:25
Автор:
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Кравцев Сергей
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Североатлантический альянс рассматривает возможность взять на себя координацию поставок оружия Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Handelsblatt".

НАТО меняет свой подход к помощи Украине: СМИ узнали причину

Украина - НАТО. Фото: из открытых источников

Отмечается, что фактически в НАТО решили сделать важный шаг для изменения курса, так как ранее альянс не вмешивался напрямую в вопросы поставок, оставляя их на усмотрение отдельных стран-членов.

Руководство блока хочет интегрировать формат "Рамштайн" в структуры альянса. Это решение может быть стремлением обезопасить себя от возможных изменений в политике США.

В НАТО опасаются, что поставки оружия Украине со стороны США могут прекратиться, если на ноябрьских выборах победит Дональд Трамп и категорически откажется от дальнейшей поддержки Украины в войне.

Разработкой плана по интеграции занимались советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан и генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

План интеграции "Рамштайна" в НАТО разрабатывался советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

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Источник: https://www.handelsblatt.com/politik/international/sicherheitspolitik-nato-will-waffenhilfen-an-die-ukraine-koordinieren/100013953.html
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