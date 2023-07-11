НАТО реагирует на ядерную риторику России: безрассудна и опасна

Генсек НАТО отреагировал на шаги России по перемещению ядерного оружия на территорию Беларуси и общие угрозы, звучащие от российского руководства. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Independent.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Фото из открытых источников

В военном альянсе заявили, что пока не заметили значительных изменений в ядерных позициях России, несмотря на объявление о размещении ядерного вооружения на территории Беларуси.

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"Пока мы не заметили никаких изменений в позиции российского ядерного развертывания, которые потребовали бы от нас изменений, но мы будем оставаться бдительными", — заявил Йенс Столтенберг.

Соответствующее заявление генсек НАТО сделал во время визита в Литву, где проходит двухдневный саммит альянса. Также Йенс Столтенберг отреагировал на общие сообщения России о ядерном оружии.

"Ядерная риторика России безрассудна и опасна. Союзники по НАТО внимательно следят за тем, что делает Россия", — сказал генеральный секретарь НАТО.

Напомним, что бывший президент России в очередной раз грозится нанести ядерный удар. В этот раз Медведев назвал две причины, почему ядерная война может произойти. Кроме Медведева, подобные заявления начал делать и Александр Лукашенко, который заявил, что уже определенные цели по которым будет нанесен удар в случае агрессии против Беларуси.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ученые показали, как будет выглядеть ядерная война, если Россия и США начнут запускать ядерное оружие.

Также "Комментарии" писали о том, что Россия пытается провести диверсию на ЗАЭС. Профессор инженерии ядерных энергетических систем объясняет, насколько опасен был бы взрыв на Запорожской атомной станции сегодня.