Главная Новости Мир НАТО Скрывать это больше нет смысла: Рютте раскрыл детали непростого разговора с Трампом
Скрывать это больше нет смысла: Рютте раскрыл детали непростого разговора с Трампом

Марк Рютте заявил, что Дональд Трамп "четко сказал, что думает" по союзникам в НАТО

9 апреля 2026, 07:28
Кравцев Сергей

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что президент США Дональд Трамп очень сильно недоволен уровнем участия многих партнеров в операции против Ирана. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "CNN".

Марк Рютте. Фото: из открытых источников

"Он (Дональд Трамп – ред.) четко сказал мне, что думает о том, что произошло за последние несколько недель. Это очень тонкая картина", – заявил генсек НАТО.

Рютте и Трамп встретились менее чем через сутки после того, как американский лидер объявил о двухнедельном перемирии с Ираном.

Кроме того, Марк Рютте отказался говорить, говорил ли Дональд Трамп о выходе из НАТО, однако намекнул на непростом разговоре, который он охарактеризовал, как "очень откровенный и открытый".

Читайте также на портале "Комментарии" — Трамп против НАТО: почему визит Рютте в Белый дом может не спасти Североатлантический Альянс.

Также издание "Комментарии" сообщало – президент США Дональд Трамп допускает план наказания некоторых стран-членов НАТО, которые, по его мнению, не оказали достаточной поддержки операции против Ирана. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Wall Street Journal", со ссылкой на официальных лиц администрации.

Ссылаясь на источники СМИ отмечает, этот план, в частности, предусматривает вывод американских войск из таких государств и размещение их в странах, которые оказали значительную поддержку кампании США в Иране. Для примера, Вашингтон может закрыть некоторые военные базы в Испании или Германии. 

Этот шаг отличается от недавних угроз Трампа полностью вывести США из Альянса, что по закону он не может сделать без одобрения Конгресса, пишет WSJ.




Источник: https://edition.cnn.com/2026/04/08/world/live-news/iran-war-trump-us-ceasefire?t=1775692317316
