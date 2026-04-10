Головна Новини Світ НАТО НАТО ставить паузу: Рютте розкрив карти, хто блокує шлях України до Альянсу
НАТО ставить паузу: Рютте розкрив карти, хто блокує шлях України до Альянсу

Марк Рютте назвав країни, які гальмують членство Києва, і дав холодний прогноз на найближче майбутнє

10 квітня 2026, 07:02
Кравцев Сергей

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що питання вступу України до Альянсу фактично зняте з поточного порядку денного. Незважаючи на раніше заявлений "незворотній шлях", узгоджений на ювілейному саміті у Вашингтоні, усередині блоку зберігаються серйозні розбіжності.

За словами Марка Рютте, одразу кілька держав стримують просування Києва до членства. До цього списку він включив Німеччину, Словаччину, Угорщину та США.

На цьому тлі генсек не очікує, що рішення може бути ухвалене у короткостроковій перспективі на колективному політичному рівні.

Рютте наголосив, що така оцінка є "реалістичною", а сам Альянс зараз зосереджений на іншому – вивченні українського бойового досвіду. Зокрема, йдеться про впровадження напрацювань ЗСУ в оборонне планування НАТО, особливо у сфері протидії безпілотним загрозам.

Окремо глава Альянсу наголосив на активності президента Володимира Зеленського на міжнародній арені. За його словами, візити українського лідера на Близький Схід мають практичне значення: Київ ділиться унікальними технологіями боротьби із дронами, які стали ключовим чинником сучасної війни.

Таким чином, незважаючи на політичні заяви про майбутнє членство, реальна перспектива вступу України до НАТО залишається невизначеною та відкладеною у часі.

Марк Рютте заявив, що президент США Дональд Трамп дуже незадоволений рівнем участі багатьох партнерів в операції проти Ірану.

Трамп проти НАТО: чому візит Рютте до Білого дому може не врятувати Альянс.




Джерело: https://www.ukrinform.ua/rubric-world/4110983-rutte-nazvav-cotiri-kraini-aki-galmuut-clenstvo-ukraini-v-nato.html
