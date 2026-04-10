НАТО ставить паузу: Рютте розкрив карти, хто блокує шлях України до Альянсу

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що питання вступу України до Альянсу фактично зняте з поточного порядку денного. Незважаючи на раніше заявлений "незворотній шлях", узгоджений на ювілейному саміті у Вашингтоні, усередині блоку зберігаються серйозні розбіжності.

Марк Рютте. Фото: з відкритих джерел

За словами Марка Рютте, одразу кілька держав стримують просування Києва до членства. До цього списку він включив Німеччину, Словаччину, Угорщину та США.

На цьому тлі генсек не очікує, що рішення може бути ухвалене у короткостроковій перспективі на колективному політичному рівні.

Рютте наголосив, що така оцінка є "реалістичною", а сам Альянс зараз зосереджений на іншому – вивченні українського бойового досвіду. Зокрема, йдеться про впровадження напрацювань ЗСУ в оборонне планування НАТО, особливо у сфері протидії безпілотним загрозам.

Окремо глава Альянсу наголосив на активності президента Володимира Зеленського на міжнародній арені. За його словами, візити українського лідера на Близький Схід мають практичне значення: Київ ділиться унікальними технологіями боротьби із дронами, які стали ключовим чинником сучасної війни.

Таким чином, незважаючи на політичні заяви про майбутнє членство, реальна перспектива вступу України до НАТО залишається невизначеною та відкладеною у часі.

