НАТО таємно працює над питанням Гренландії: Рютте зробив інтригуючу заяву

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що Північноатлантичний Альянс зараз непублічно працює над вирішенням суперечки з президентом США Дональдом Трампом у Гренландії. Як передає портал "Коментарі", про це повідомляє Sky News.

Марк Рютте. Фото: з відкритих джерел

"Ви можете бути впевнені, що я працюю над цим питанням за лаштунками, але я не можу робити це публічно", — сказав Рютте.

Крім того, виступаючи на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, Марк Рютте заявив, що Європа у безпеці. Він також додав, що Трамп має рацію в тому, що НАТО потрібно робити більше для захисту Арктики в цілому.

Водночас, генсека НАТО неодноразово просили дати свою оцінку ситуації з намірами Трампа захопити Гренландією, але він наполягав, що його роль вимагає від нього зберігати свої думки при собі та працювати з іншими лідерами у приватному порядку.

"Ви можете бути впевнені, що я працюю над цим питанням за лаштунками, але я не можу робити це публічно. Тому, вибачте, я не коментуватиму ситуацію з Гренландією", — зазначив Рютте.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Україна має залишатися головним пріоритетом для європейських лідерів та партнерів, незважаючи на інші міжнародні кризи. Відповідний зау під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі зробив генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Генсек зазначив, що він стурбований тим, що мирний процес та узгоджений Європою пакет підтримки на 90 млрд євро можуть відвернути увагу від війни в Україні та змістити акценти на інші глобальні виклики.

"Зосередження уваги на Україні має бути нашим пріоритетом номер один. Україна має бути на першому місці, адже це питання безпеки як для США, так і для Європи", — наголосив генсек НАТО.



