НАТО таємно працює над питанням Гренландії: Рютте зробив інтригуючу заяву

Кравцев Сергей
Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що Північноатлантичний Альянс зараз непублічно працює над вирішенням суперечки з президентом США Дональдом Трампом у Гренландії. Як передає портал "Коментарі", про це повідомляє Sky News.
Марк Рютте. Фото: з відкритих джерел
Крім того, виступаючи на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, Марк Рютте заявив, що Європа у безпеці. Він також додав, що Трамп має рацію в тому, що НАТО потрібно робити більше для захисту Арктики в цілому.
Водночас, генсека НАТО неодноразово просили дати свою оцінку ситуації з намірами Трампа захопити Гренландією, але він наполягав, що його роль вимагає від нього зберігати свої думки при собі та працювати з іншими лідерами у приватному порядку.
Україна має залишатися головним пріоритетом для європейських лідерів та партнерів, незважаючи на інші міжнародні кризи. Відповідний зау під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі зробив генеральний секретар НАТО Марк Рютте.
Генсек зазначив, що він стурбований тим, що мирний процес та узгоджений Європою пакет підтримки на 90 млрд євро можуть відвернути увагу від війни в Україні та змістити акценти на інші глобальні виклики.