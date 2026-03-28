НАТО втрачає будь-який сенс: Трамп шокував заявою про Альянс
НОВИНИ

НАТО втрачає будь-який сенс: Трамп шокував заявою про Альянс

Дональд Трамп знову жорстко розкритикував НАТО

28 березня 2026, 10:00
Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп заявив, що США допомагають НАТО, але Альянсу "не буде поруч", якщо щось трапиться. Відповідну заяву американський лідер зробив під час виступу у ході конференції у Маямі.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

"Я завжди казав, що ми їм допомагаємо, але вони ніколи не допоможуть нам. Якщо щось серйозне трапиться, я не думаю, що це станеться, але якщо щось трапиться, я гарантую вам, що їх не буде поруч", – зазначив глава Білого дому.

Окрім цього, Дональд Трамп подякував Саудівській Аравії за допомогу.

"Я хочу подякувати всьому Королівству Саудівська Аравія – вони дуже допомогли, на відміну від НАТО", – зазначив президент США.

Читайте також на порталі "Коментарі" - Дональд Трамп прокоментував чутки у ЗМІ щодо ймовірного перенаправлення військових ресурсів, які призначалися для України, на потреби конфліктів на Близькому Сході. За словами політика, така практика переміщення озброєнь між різними регіонами світу є звичною для Сполучених Штатів.

Відповідаючи на запитання репортера про те, чи справді Вашингтон розглядає можливість передачі частині засобів ППО та снарядів іншим союзникам замість Києва, Трамп заявив: "Ми робимо це постійно. У нас величезна кількість боєприпасів. Вони у нас розміщені в інших країнах, наприклад у Німеччині та по всій Європі – у нас, знаєте, вони у великих кількостях".

Також видання "Коментарі" повідомляло – у суботу, 28 лютого, Ізраїль завдав превентивного удару по Ірану. Пізніше з'явилася заява президента США Дональда Трампа, який фактично підтвердив, що армія США спільно з армією Ізраїлю розпочала масштабну військову операцію в Ірані, мета якої – знищити загрозу з боку жорстокого іранського режиму. У свою чергу, Іран вже здійснив ракетний обстріл у напрямку території Ізраїлю. Чи справді почалася та найбільша війна, яку анонсували раніше? Як те, що відбувається, може відобразитися в Україні? Видання "Коментарі" розбиралося з цих питань, зібравши думки експертів.




