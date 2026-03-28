НАТО втрачає будь-який сенс: Трамп шокував заявою про Альянс

Президент США Дональд Трамп заявив, що США допомагають НАТО, але Альянсу "не буде поруч", якщо щось трапиться. Відповідну заяву американський лідер зробив під час виступу у ході конференції у Маямі.

"Я завжди казав, що ми їм допомагаємо, але вони ніколи не допоможуть нам. Якщо щось серйозне трапиться, я не думаю, що це станеться, але якщо щось трапиться, я гарантую вам, що їх не буде поруч", – зазначив глава Білого дому.

Окрім цього, Дональд Трамп подякував Саудівській Аравії за допомогу.

"Я хочу подякувати всьому Королівству Саудівська Аравія – вони дуже допомогли, на відміну від НАТО", – зазначив президент США.

