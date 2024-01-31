НАТО «замаскированно» готовится к возможной войне с РФ, которая может состояться уже летом



















Страны НАТО проводят крупнейшие со времен холодной войны учения Steadfast Defender 2024, которые продлятся до конца мая. В частности, военные страны Альянса будут учиться противодействовать российской агрессии. Как считает военный эксперт Иван Киричевский, таким образом страны НАТО "замаскированно" готовят свои силы к режиму полной боевой готовности на фоне опасений нападения России на страны, которые являются членами Альянса.

НАТО проводит масштабные учения

По мнению военного эксперта, европейцы готовятся к наземному наступлению РФ на страны НАТО летом этого года. Кроме того, он подчеркнул, что именно сейчас Украина является ведущим защитником Европы.

"Мы должны быть эксклюзивными получателями ресурсов. Как бы ни получилось, чтобы пока НАТО укрепляет обороноспособность, наши возможности по военно-технической помощи не просели",

– отметил Киричевский.

Напомним, "Комментарии" писали, несмотря на то, что сейчас РФ увязла в войне с Украиной, страны Запада серьезно обеспокоены , что россияне могут напасть и на них. Очередной материал на этот счет опубликовало издание The Times, отмечая, что НАТО придется подготовиться к возможным ударам России по объектам по всей Европе. При этом украинские эксперты отмечали, что Запад начал понимать, что нападение РФ на них становится возможным.

Кроме того, "Комментарии" писали, что, по мнению западных СМИ, НАТО придется подготовиться к возможным ударам России по объектам по всей Европе, в частности в Германии, если Москва начнет войну против Альянса. В частности, об этом предупреждают высокопоставленные генералы. В свою очередь, генерал-лейтенант Александр Соллфранк, командующий военным логистическим центром НАТО в Германии, призвал союзников упростить бюрократические процедуры, которые сейчас затрудняют перемещение войск и техники. Также нужно разрешить странам использовать военную технику и снаряжение друг друга в период кризиса.



