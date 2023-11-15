Новый генсек НАТО может быть женщина: есть подтверждение премьера

Премьер Эстонии Кая Каллас заявила, что готова быть новым генеральным секретарем НАТО после того, как Йенс Столтенберг покинет свой пост осенью 2024 года. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Politico.



Премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Фото из открытых источников

Издание Politico организовало оборонный форум на который был приглашен премьер Эстонии Кая Каллас. В ходе дискуссий Каллас спросили, хочет ли она быть следующим генсеком НАТО. Кая Каллас сначала пошутила и указала, кто сейчас фаворит на пост нового генсека НАТО.

"Я слышала шутку, что "следующий генсек должен быть из "новой" страны-члена НАТО, это точно должен быть человек из страны, которая тратит 2% ВВП на оборону и было бы хорошо, если это будет женщина", — сказала Каллас и добавила, что "логично, что это Марк Рютте".

Однако на уточняющий вопрос о рассмотрении ее кандидатуры на должность нового генерального секретаря НАТО Кая Каллас утвердительно ответила.

Напомним, что премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в октябре сказал, что роль генсека НАТО была бы для него интересна. Таким образом, нидерландский политик подтвердил, что рассматривает возможность стать новым руководителем Альянса. Однако Рютте отметил высокую вероятность, что новым генсеком НАТО станет женщина из Европы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на нового генсека НАТО рассматривают женщину и указывают на две вероятные кандидатки.

Также "Комментарии" писали о бывшем генсеке НАТО, который предложил план вступления Украины в альянс во время войны по частям. Таким образом, сначала Украина присоединится к НАТО без оккупированных территорий, а после их освобождения будут добавлены и остальные украинские земли.