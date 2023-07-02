О чем говорят заявления Киева в преддверии саммита НАТО – каких шагов еще не хватает

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что полноценное членство Украины в Североатлантическом альянсе показало бы, что мир не боится любого агрессора, в том числе российского. Он также отметил, что Киев активно продвигает вопрос о том, чтобы на саммите в Вильнюсе 11-12 июля получить официальное приглашение на вступление в Альянс. Как оцениваете звучащие в последнее время от президента и его Офиса заявления в ракурсе приближающегося саммита НАТО? Что в итоге мы можем получить – и почему? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Владимир Зеленский. Фото: из открытых источников

Несмотря на всякие предостережения и замечания, членство Украины в НАТО – исключительно геополитический вопрос

Политический эксперт Александр Антонюк рассуждает так:

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высказался главком ВСУ Валерий Залужный в статье, вышедшей в The Washington Post. Он подчеркнул, что наше наступление – это не шоу Продвижение вперед дается нам дорогой ценой, фактически каждый метр отвоеванной земли полит кровью украинских воинов. Продолжает страдать от агрессии РФ гражданское население. А потому, как мне кажется, Офису президента Украины, он сам, должны прекратить делать подобные заявления. Это точно не идет на пользу нашим взаимоотношениям с партнерами. К тому же, мы декларируем, что главная ценность — это человеческие жизни. И наши вооруженные силы, переходя на стандарты НАТО, руководствуются именно этими принципами". "Очень точно в ракурсе того, что мы якобы должны продемонстрировать какие-то результаты на поле боя до саммита НАТО, чтобы иметь там лучший результат (об этом недавно говорил президент Владимир Зеленский ),

Вместе с тем, продолжает эксперт, если мы говорим о факторах, которые могут приблизить вступление Украины в НАТО, следует понимать, что в смысле мировоззрения весь мир уже видит – украинцы это европейская, демократическая нация.

"Можно критиковать нас за то, что уровень демократии не дотягивает до его уровня в той же Великобритании, что у нас высокий уровень коррупции. Но нельзя не замечать, что в смысле единства и мощи вооруженных сил – мы куда сильнее многих стран, которые входят в ЕС. А в плане ценностей мы даже более соответствуем стандартам и ЕС, и НАТО, чем ряд их членов", – акцентирует Александр Антонюк.

По его мнению, несмотря на всякие предостережения и замечания, членство Украины в НАТО – исключительно геополитический вопрос. Не зависящий от того, как мы будем бороться с коррупцией, на проблему которой нам периодически указывают. Бороться с ней, конечно надо, отмечает эксперт. Но при этом напоминать партнерам, что это – вечный и постоянный процесс, в том числе у них (то же лоббирование Германией в прошлом российских интересов ради дешевого газа).

"Как уже отмечал – я не согласен с тем, когда Зеленский заявляет о необходимости продемонстрировать некие результаты на поле боя до саммита. Это попахивает "совком". Только там какие-то открытия, принятия неких решений, какие-то действия и так далее приурочивали к неким датам. Это неправильная позиция. И такое заявление в определенной мере обесценивает жизни тех, кто борется с российской агрессией. Такую риторику Зеленский и его Офису следует прекращать. Правильнее было бы взять за основу тезисы из вышеупомянутого интервью Валерия Залужного. В частности, что отсутствие необходимых нам вооружений и боеприпасов – это тоже очередные жертвы среди украинцев (как военных, так и гражданских). И заявления в стиле "Зеленский не поедет на саммит, если..." – точно не подобающая позиция для президента воюющей страны, который должен использовать любые возможности для очной коммуникации с партнерами. Добиваясь именно таким образом усиления поддержки нашей страны. Терять такие шансы нельзя. Надеюсь, будут сделаны правильные выводы, а не ставка на инфантилизм и детские обиды", – подчеркивает Александр Антонюк.

По его мнению, на саммите важно акцентировать внимание партнеров на ряде ключевых моментов.

Первый – готов ли Запад дать, наконец, внятный ответ на то, как он будет действовать, когда ядерная страна-агрессор воюет против не ядерной страны, которая около 30 лет назад еще была ядерной. И лишилась своей "ядерки" под гарантии Запада и страны-агрессора.

Ни одна! Так что мы уже демонстрируем мощный результат. Нам важно делать именно такие акценты на саммите. Добиваясь скорейшей поставки нам современной авиации, дальнобойных ракет", – считает эксперт. "Это прецедент, который будет иметь глобальные последствия, – предупреждает эксперт.– Не случайно Залужный задавался в уже упомянутом интервью вопросом – какая армия страны-члена НАТО готова была бы осуществлять те или иные операции, не имея для этого необходимой техники, в том числе авиации

Он также подчеркивает важность напомнить странам НАТО, что они все, даже не имеющие ядерного вооружения – находятся под ядерным зонтиком. А бывшая ядерная держава – Украина – лишена такого зонтика.

"Такие предусловия создают кризис, который может привести к глобальной ядерной войне, – поясняет Александр Антонюк. – Ведь если показательно не наказать агрессора, если не помочь Украине не просто выстоять, но и победить, немало стран третьего мира захотят получить ядерное оружие любыми путями. Понимая, что только так могут защитить себя от чьей-либо агрессии. Да, возможно, мы не получим на саммите приглашение в НАТО. Но мы должны получить, как минимум, гарантии ядерного зонтика для Украины".

Эксперт акцентирует, что затягивание принятия в НАТО не только Украины, но и любой другой страны, которая исповедует принципы демократии и цивилизованности, играет против самой демократии.

"И на этом играют тоталитарные режимы, создавая опасные прецеденты, конфликты, войны, на которые демократический мир далеко не всегда адекватно реагирует. Рискуя тем самым проиграть авторитарным режимам на тех или иных участках земного шара. Так что ключевой принцип — справедливость в основе, никогда не изменять себе. И если выйти на саммите НАТО именно с такими тезисами, мы можем получить очень эффективную презентацию Украины, – уверен Александр Антонюк. – И создать предусловия, чтобы убеждать ключевых игроков НАТО – Украина должна быть членом этого блока. И чем быстрее, тем лучше. Напоминая, что Вторая мировая война в свое время началась именно потому, что демократический мир не сумел вовремя на это отреагировать. И акцентируя, что с Украиной НАТО станет лишь сильнее".

В НАТО не боятся эрэфии, но там очень рационально просчитывают последствия каждого шага

Политолог Владимир Цыбулько обращает внимание, что категория страха, на которой акцентировал Зеленский в своем очередном меседже в адрес НАТО, не очень точная. Здесь, по мнению эксперта, скорее речь о цене.

"Но Зеленский вбрасывает именно эту категорию, пытаясь переводить на мораль не только неспешность европейских политиков по принятию в НАТО Украины, но и размывая собственную ответственность за постоянный срыв выполнения интеграционных обязательств", – поясняет политолог.

А есть ведь еще фактор экономики, напоминает он.

"Украина не предлагает замещение рынков вместо утраченных российских, пусть даже глубина этих рынков не соизмерима, – отмечает Владимир Цыбулько. – Украина ничего не делает для того, чтобы из-за инвестиционных возможностей страны стимулировать политикум европейских стран к большему желанию бороться за Украину! В НАТО не боятся эрэфии, но там очень рационально просчитывают последствия каждого шага. И страх здесь – точно не главная категория".

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