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Одна из стран НАТО может просить об активизации пятой статьи: детали

Через гибридные операции и кибератаки России одна из стран НАТО может обратиться к Альянсу и активировать пятую статью о принципе коллективной обороны.

сегодня, 15:05
Автор:
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Slava Kot
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Из-за постоянных гибридных операций и кибератак России одна из стран НАТО может активировать пятую статью Североатлантического договора, считает чиновник Альянса. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Голос Америки".

Одна из стран НАТО может просить об активизации пятой статьи: детали

Одна з країн НАТО може просити про активізацію п'ятої статті

Представитель страны НАТО ответил на вопрос, каким могут быть действия Альянса по гибридным операциям России и попытки Москвы дестабилизировать ситуацию в Европе.

"В конечном итоге все зависит от того, какие действия будет продолжать совершать Россия. Для нас это очень понятно, мы знаем, что в сфере кибернетики вещи могут перейти за пределы пятой статьи, так же и гибридные диверсионные операции", — подчеркнул неназванный чиновник.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг на саммите в Вашингтоне заявил, что главная задача Североатлантического союза сосредоточена на том, чтобы предотвратить войну, сохранить мир и обеспечить надежное сдерживание.

"Пока у нас есть надежное сдерживание, не будет никакого вооруженного нападения ни на одного союзника по НАТО", — сказал генсек, объясняя, что изготовление оружия может стать важным элементом сдерживания для агрессии других стран.

Пятая статья НАТО – это принцип коллективной обороны, который предполагает, что нападение на одного члена Альянса означает атаку на всех представителей НАТО.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Польши Анджей Дуда заявил о возвращении ко временам холодной войны. По его словам, это произошло из-за российского империализма.

Также "Комментарии" писали о Трампе, который обвинил европейских членов НАТО и заявил, что они должны 100 млрд долларов.




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Источник: https://www.holosameryky.com/a/kiberataky-rosiji-/7691236.html
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