Одна из стран НАТО может просить об активизации пятой статьи: детали

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Slava Kot
Из-за постоянных гибридных операций и кибератак России одна из стран НАТО может активировать пятую статью Североатлантического договора, считает чиновник Альянса. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Голос Америки".
Одна з країн НАТО може просити про активізацію п'ятої статті
Представитель страны НАТО ответил на вопрос, каким могут быть действия Альянса по гибридным операциям России и попытки Москвы дестабилизировать ситуацию в Европе.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг на саммите в Вашингтоне заявил, что главная задача Североатлантического союза сосредоточена на том, чтобы предотвратить войну, сохранить мир и обеспечить надежное сдерживание.
Пятая статья НАТО – это принцип коллективной обороны, который предполагает, что нападение на одного члена Альянса означает атаку на всех представителей НАТО.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Польши Анджей Дуда заявил о возвращении ко временам холодной войны. По его словам, это произошло из-за российского империализма.
Также "Комментарии" писали о Трампе, который обвинил европейских членов НАТО и заявил, что они должны 100 млрд долларов.
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