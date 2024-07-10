Одна из стран НАТО может просить об активизации пятой статьи: детали

Из-за постоянных гибридных операций и кибератак России одна из стран НАТО может активировать пятую статью Североатлантического договора, считает чиновник Альянса. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Голос Америки".



Одна з країн НАТО може просити про активізацію п'ятої статті

Представитель страны НАТО ответил на вопрос, каким могут быть действия Альянса по гибридным операциям России и попытки Москвы дестабилизировать ситуацию в Европе.

"В конечном итоге все зависит от того, какие действия будет продолжать совершать Россия. Для нас это очень понятно, мы знаем, что в сфере кибернетики вещи могут перейти за пределы пятой статьи, так же и гибридные диверсионные операции", — подчеркнул неназванный чиновник.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг на саммите в Вашингтоне заявил, что главная задача Североатлантического союза сосредоточена на том, чтобы предотвратить войну, сохранить мир и обеспечить надежное сдерживание.

"Пока у нас есть надежное сдерживание, не будет никакого вооруженного нападения ни на одного союзника по НАТО", — сказал генсек, объясняя, что изготовление оружия может стать важным элементом сдерживания для агрессии других стран.

Пятая статья НАТО – это принцип коллективной обороны, который предполагает, что нападение на одного члена Альянса означает атаку на всех представителей НАТО.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Польши Анджей Дуда заявил о возвращении ко временам холодной войны. По его словам, это произошло из-за российского империализма.

Также "Комментарии" писали о Трампе, который обвинил европейских членов НАТО и заявил, что они должны 100 млрд долларов.



