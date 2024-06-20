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Остался один претендент на пост нового генсека НАТО: президент Румынии отозвал кандидатуру

У Марка Рютте не осталось конкурентов

сегодня, 15:42
Автор:
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Кравцев Сергей
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Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что проинформировал союзников по НАТО о снятии своей кандидатуры на должность генерального секретаря организации. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении на сайте президента Румынии.

Остался один претендент на пост нового генсека НАТО: президент Румынии отозвал кандидатуру

Президент Румынии Клаус Йоханнис. Фото: из открытых источников

Во время заседания Высшего совета обороны страны Йоханнис попросил членов высказать свое мнение по кандидатуре Марка Рютте на пост генерального секретаря НАТО.

"Они высказались за поддержку Румынией кандидатуры премьер-министра Нидерландов", — говорится в сообщении.

Таким образом, Румыния стала последней страной, которая снимает свои возражения по поводу кандидатуры Рютте на посту генсека НАТО.

НАТО принимает решения консенсусом, поэтому любому кандидату необходима поддержка всех 32 союзников. Ранее Венгрия и Словакия отказалась блокировать кандидатуру Рютте на посту генсека НАТО.

Теперь значительно выросла вероятность, что именно Марк Рютте сменит Йенса Столтенберга, который уйдет в октябре с поста генсека НАТО.

Читайте также на портале "Комментарии" – Марк Рютте пообещал предоставить премьер-министру Венгрии Виктору Орбану возможность отказаться от участия в деятельности НАТО по поддержке Украины, если его назначат генеральным секретарем военного альянса.

Также издание "Комментарии" сообщало – генсек НАТО Йенс Столтенберг акцентировал внимание на важности устойчивой поддержки Украины со стороны стран-партнеров и союзников. Он убежден, что от надежности оборонной помощи Запада зависит, в частности, как долго РФ будет продолжать свою военную агрессию.



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Источник: https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate-de-presa/sedinta-consiliului-suprem-de-aparare-a-tarii1718883520
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