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Перевооружается намного быстрее. Когда Россия сможет напасть на НАТО

Потенциал России в производстве военной техники очень возрос, заявил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен, сообщает Reuters. По его прогнозам, РФ может напасть на нато через 3-5 лет, передает портал «Комментарии»

сегодня, 15:49
Автор:
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Ткачик Олеся
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По мнению министра обороны Дании, Россия перевооружается быстрее, чем ожидалось, поэтому нужно ускорить военные инвестиции.

Перевооружается намного быстрее. Когда Россия сможет напасть на НАТО

Когда РФ сможет напасть на НАТО

"Нельзя исключать, что в течение трех-пяти лет Россия испытает на прочность статью 5 и солидарность НАТО. Это не была оценка НАТО в 2023 году. Это новые знания, которые сейчас выходят на первый план",
– подчеркнул глава оборонного ведомства.

Вместе с тем, Поульсен считает, что прямой угрозы для Дании нет, однако Альянс может столкнуться с гибридными атаками, которые будут направлены на дестабилизацию стран-членов.

"Россия потенциально хочет сделать это. Теперь они также могут иметь возможность получить военный потенциал раньше, чем мы ожидали. Есть основания для настоящей обеспокоенности",
– сказал он.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Европе готовятся к наземному наступлению РФ на страны НАТО летом этого года, поэтому проводят масштабные учения, заявил в Украинском медиа-центре военный эксперт Иван Киричевский. Страны НАТО проводят крупнейшие со времен "холодной войны" учения Steadfast Defender 2024, которые продлятся до конца мая. В частности, военные стран Альянса будут учиться противодействовать российской агрессии.

Напомним, "Комментарии" рассказывали, несмотря на то, что сейчас РФ увязла в войне с Украиной, страны Запада серьезно обеспокоены , что россияне могут напасть и на них. Очередной материал на этот счет опубликовало издание The Times, отмечая, что НАТО придется подготовиться к возможным ударам России по объектам по всей Европе. При этом украинские эксперты отмечали, что Запад начал понимать, что нападение РФ на них становится возможным.




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Источник: https://www.reuters.com/
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