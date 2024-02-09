Перевооружается намного быстрее. Когда Россия сможет напасть на НАТО

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Ткачик Олеся
По мнению министра обороны Дании, Россия перевооружается быстрее, чем ожидалось, поэтому нужно ускорить военные инвестиции.
Когда РФ сможет напасть на НАТО
Вместе с тем, Поульсен считает, что прямой угрозы для Дании нет, однако Альянс может столкнуться с гибридными атаками, которые будут направлены на дестабилизацию стран-членов.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Европе готовятся к наземному наступлению РФ на страны НАТО летом этого года, поэтому проводят масштабные учения, заявил в Украинском медиа-центре военный эксперт Иван Киричевский. Страны НАТО проводят крупнейшие со времен "холодной войны" учения Steadfast Defender 2024, которые продлятся до конца мая. В частности, военные стран Альянса будут учиться противодействовать российской агрессии.
Напомним, "Комментарии" рассказывали, несмотря на то, что сейчас РФ увязла в войне с Украиной, страны Запада серьезно обеспокоены , что россияне могут напасть и на них. Очередной материал на этот счет опубликовало издание The Times, отмечая, что НАТО придется подготовиться к возможным ударам России по объектам по всей Европе. При этом украинские эксперты отмечали, что Запад начал понимать, что нападение РФ на них становится возможным.
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