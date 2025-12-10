У НАТО нет плана действий на случай выхода Соединенных Штатов Америки из Альянса.

В НАТО прокомментировали возможность выхода США из блока. Фото: из открытых источников

В блоке считают, что это может "разрушить цель НАТО", пишет издание Politico.

Три дипломата военного блока заявили журналистам, что поскольку Соединенные Штаты являются крупнейшим партнером в НАТО, альянс не является местом, где союзники могут планировать любое постамериканское будущее.

"Это бы разрушило саму цель НАТО", — сказал один из высокопоставленных дипломатов НАТО.

Собеседники издания утверждают, что внутри блока нет планов действий в случае чрезвычайных ситуаций для НАТО без США.

В то же время, в Альянсе не считают сигналы Вашингтона "прелюдией к выходу США". Там убеждены, что это, скорее, мощный призыв к пробуждению для Европы, "поскольку Вашингтон переориентируется на Арктику и Индо-Тихоокеанский регион".

Как сообщал портал "Комментарии", сокращение присутствия американских войск в Европе может ослабить оборонный потенциал континента, считает верховный главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич. По его словам, у европейских государств и Канады есть достаточные возможности, чтобы реагировать на любые кризисы, а текущая политическая напряженность вокруг переговоров по Украине никак не влияет на боеспособность Альянса.

В то же время Гринкевич предупредил, что Россия может попытаться проверить устойчивость коллективной обороны НАТО как в ближайшей, так и в более отдаленной перспективе.

Читайте также на портале "Комментарии" — несмотря на то, что членство Украины в НАТО, прописанное в Конституции Украины, Киев могут лишить путей вступления в НАТО после ряда договоренностей стран-членов Североатлантического Альянса и Российской Федерации.