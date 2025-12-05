У РФ зробили заяву про "передумови" для розмови Путіна і Трампа: на що чекає Кремль

Наразі Кремль чекає на реакцію від американських колег за підсумками переговорів, що відбулися між диктатором Володимиром Путіним і спецпосланцем США Стівом Віткоффом 2 грудня у Москві. Як інформує портал "Коментарі", про це заявив помічник російського “фюрера” Юрій Ушаков.

Трамп та Путін. Фото: з відкритих джерел

Російський чиновник зазначив, поки розмови з президентом США Дональдом Трампом у графіку Путіна немає. Втім, зауважує Ушаков, як тільки будуть передумови для контакту, це “організують досить швидко”.

Помічний Путіна також повідомив, що дата нової зустрічі з Віткоффом не визначена.

Між тим стало відомо, що у Сполучених Штатах Америки відбулася зустріч української та американської делегацій щодо миру в Україні. Наразі переговори вже завершено.

Читайте також на порталі "Коментарі" — російський диктатор Володимир Путін підтвердив незмінність своїх початкових воєнних цілей в Україні та продемонстрував повне небажання йти на будь-які компроміси. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW), який проаналізував інтерв’ю Путіна англомовному виданню India Today.

У розмові Путін заявив, що війна закінчиться лише тоді, коли Москва досягне всіх завдань, поставлених перед початком вторгнення. Фактично йдеться про повернення до вимог, подібних до так званої Стамбульської угоди 2022 року, що передбачала повну капітуляцію України.

Також видання "Коментарі" повідомляло – президент США Дональд Трамп вважає, що врешті-решт війну в Україні з РФ буде врегульовано. За його словами, Штати наполегливо працюють у цьому напрямку. Про це президент заявив на святковій церемонії включення вогнів на ялинці у Вашингтоні.



