Постамериканське майбутнє: чи готуються у НАТО до виходу США з Альянсу

У НАТО не мають плану дій на випадок виходу Сполучених Штатів Америки із Альянсу.

У НАТО прокоментували ймовірність виходу США із блоку. Фото: з відкритих джерел

У блоці вважають, що це може "зруйнувати саму мету НАТО", пише видання Politico.

Троє дипломатів військового блоку заявили журналістам, що оскільки Сполучені Штати є найбільшим партнером у НАТО, альянс не є місцем, де союзники можуть планувати будь-яке постамериканське майбутнє.

"Це зруйнувало б саму мету НАТО", — сказав один із високопоставлених дипломатів НАТО.

Співрозмовники видання стверджують, що всередині блоку немає планів дій на випадок надзвичайних ситуацій для НАТО без США.

Водночас в Альянсі не вважають сигнали Вашингтона "прелюдією до виходу США". Там переконані, що це скоріше потужний заклик до пробудження для Європи, "оскільки Вашингтон переорієнтовується на Арктику та Індо-Тихоокеанський регіон".

Як повідомляв портал "Коментарі", скорочення присутності американських військ у Європі може послабити оборонний потенціал континенту, вважає верховний головнокомандувач об'єднаних сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич. За його словами, європейські держави і Канада мають достатні можливості, щоб реагувати на будь-які кризи, а поточна політична напруженість навколо переговорів щодо України ніяк не впливає на боєздатність Альянсу.

Водночас Гринкевич попередив, що Росія може спробувати перевірити стійкість колективної оборони НАТО як у найближчій, так і більш віддаленій перспективі.

