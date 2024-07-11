Премьер Эстонии назвала механизм, который спасет Украину от войны

Премьер Эстонии Кая Каллас считает, что Россия напала на Украину, ведь та не была защищена членством в НАТО. По словам Каллас, Путин не нападает на другие страны, присоединившиеся к оборонному альянсу. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство "Интерфакс-Украина".



Премьер Эстонии Кая Каллас. Фото из открытых источников

Кая Каллас выступила во время панельной дискуссии на NATO Public Forum, где проходит саммит НАТО в Вашингтоне. Премьер Эстонии уверена, что российский диктатор Владимир Путин не атакует страны НАТО, а напал на Украину из-за отсутствия коллективной обороны, которую предоставляет Альянс.

"Причина, по которой у нас нет войны в странах НАТО, состоит в том, что Россия не вступает в эту борьбу. Украина ведет эту войну потому, что она находится в серой зоне. Они не находятся под зонтиком НАТО", — сказала Каллас.

По ее словам, членство Украины в НАТО могло бы решить вопросы будущих войн и агрессий со стороны России.

"Я убеждена, что Украине нужно будет стать членом НАТО, если мы хотим избавиться от конфликтов и серых зон", — подчеркнула Каллас.

Кроме того, Каллас добавила, что ответ НАТО на российскую агрессию против Украины показывает, "заслуживает ли НАТО доверия или нет, действует ли Альянс как сдерживающий фактор для России".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис рассказал, что российский диктатор Владимир Путин отправил на саммит НАТО "очень страшную и кровавую открытку".

Также "Комментарии" писали, что из-за действий России одна из стран НАТО может объявить об активации пятой статьи.