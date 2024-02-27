Премьер Словакии Фицо заявил, что члены НАТО и ЕС рассматривают ввод войск в Украину

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что несколько стран, являющихся членами НАТО и ЕС, обсудили возможность отправки своих войск в Украину. По словам Фицо, Словакия не отправит своих военных на войну в Украину.



Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Фото из открытых источников

Роберт Фицо перед встречей иностранных лидеров в Париже пообщался с журналистами, где сделал несколько заявлений, в частности, о войне в Украине.

"Ограничусь лишь тем, что эти тезисы свидетельствуют о том, что многие страны-члены НАТО и ЕС рассматривают возможность отправки своих войск в Украину на двусторонней основе", — сказал Роберт Фицо.

По словам словацкого лидера, он не может сказать цель и задачи военных, которые они могли бы выполнять в Украине. Также Фицо добавил, что Словакия не будет посылать своих военных в Украину.

Из-за неожиданного заявления о возможности отправить военных из стран НАТО и ЕС в Украину журналисты обратились за комментариями к президенту Чехии Петру Павелу.

"Чехия, безусловно, не собирается отправлять солдат в Украину, об этом не следует беспокоиться", – ответил Павел.

Несмотря на заявления президентов Чехии и Словакии, лидер Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что у ЕС и НАТО нет консенсуса по поводу отправки войск в Украину, однако не исключает такой возможности в будущем.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Чехии Петр Павел дал прогноз по войне в Украине. По его мнению, усталость от войны вынудит обе страны пойти на переговоры.

Также "Комментарии" писали, что словацкий премьер Роберт Фицо сделал скандальное заявление во вторую годовщину полномасштабного вторжения России в Украину.