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Президент Литвы назвал дату присоединения Украины к НАТО

Науседа надеется, что Украина получит "зеленый свет" для членства в НАТО в 2024 году

14 сентября 2023, 16:55
Автор:
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Кравцев Сергей
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Есть очень большая вероятность того, что саммит НАТО, который в следующем году будет принимать Вашингтон, даст "зеленый свет" членству Украины в Североатлантическом альянсе. Как передает портал "Комментарии", такое мнение высказал президент Литвы Гитанас Науседа, пишет "LRT".

Президент Литвы назвал дату присоединения Украины к НАТО

Президент Литвы Гитанас Науседа. Фото: из открытых источников

"Теперь нам предстоит приложить максимум усилий, и я очень надеюсь на сотрудничество Республики Польша с тем, чтобы на Вашингтонском саммите мы смогли помочь сделать еще один шаг вперед и, возможно, "дать зеленый свет" членству Украины в НАТО", — отметил литовский лидер.


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По его мнению, все к членству Украины в будущем в альянсе было создано на саммите в Вильнюсе.

"Вся операционная среда или алгоритм стремления Украины к членству в будущем был создан в Вильнюсе", — считает Гитанас Науседа.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Кабмине ответили – предлагали ли Украине членство в НАТО в обмен на территории.

Также издание "Комментарии" сообщало – высказанная главой канцелярии генерального секретаря НАТО Стианом Йенсеном идея, чтобы Украина отказалась от части территорий, ради получения членства в Альянсе вызвала предсказуемый резонанс. Ей заинтересовались в России, а в Украине жестко раскритиковали. При этом, в самом НАТО уверяют, что все страны-члены блока едины в своей позиции относительно полной поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины. Но, как известно, дыма без огня не бывает. Почему появилось (и уже не первый раз) подобное убийственное для Украины и демократического мира предложение? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.




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Источник: https://www.lrt.lt/ua/novini/1263/2076973/nauseda-spodivaiet-sia-na-zelene-svitlo-dlia-chlenstva-ukrayini-v-nato-u-2024-rotsi
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