Президент Польши о решении НАТО по Украине: абсолютно недостаточно

Президент Польши Анджей Дуда дал первые комментарии относительно решений НАТО, принятых на саммите в Вильнюсе по отношению к Украине. Польский президент считает их "абсолютно недостаточными" для Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Bloomberg.



Президент Польши Анджей Дуда. Фото с открытых источников

Анджей Дуда считает, что пригласить Украину в военный альянс после того, как все члены НАТО согласятся на вступление Киева, а украинское правительство должно выполнит все необходимые условия "абсолютно недостаточными".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Несмотря на это, Дуда понимает, что установить точное время вступления Украины невозможно из-за войны с Россией.

"Было трудно для НАТО определить временные рамки для членства, учитывая, что идет война, а вступление во время войны невозможно", — сказал Дуда и добавил, что "путь, предложенная Киеву, понятна и решение фактически принято".

Президент Польши ожидает, что Украина через несколько лет станет одним из полноценных членов НАТО.

Подобную позицию высказала и премьер Эстонии Кая Каллас. По ее словам, Украина разочарована окончательным заявлением НАТО из-за отсутствия четкого графика вступления в союз. Вместе с тем Каллас объясняет, что страны НАТО должны быть готовы принять Украину, когда такая возможность наступит.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о заявлениях генсека НАТО, который указал, что станет трагедией для Украины.

Также "Комментарии" писали, что Сейм Польши принял резолюцию по Волынской трагедии, которую поляки называют "волынской резней". В документе Польша обвиняет ОУН и УПА в геноциде польского народа и указывает на 100 тысяч убитых. Недавно президент Украины и Польши почтили память погибших в этой трагедии, что вызвало критику в Польше.