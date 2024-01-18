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Приглашение Украины в НАТО: помощник Столтенберга предположил нелестные перспективы

Украина может не получить приглашение на членство в НАТО на предстоящем в США саммите альянса.

сегодня, 11:46
Автор:
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Slava Kot
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Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что ожидает получить на следующем саммите НАТО, который пройдет в Вашингтоне, приглашение в альянс. Однако помощник генерального секретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности Борис Руге считает, что Украина может его не получить. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью Руге для издания LRT.

Приглашение Украины в НАТО: помощник Столтенберга предположил нелестные перспективы

Помощник генерального секретаря НАТО Борис Руге. Фото из открытых источников

Помощник Столтенберга отметил, что Украина взяла курс на присоединение к НАТО, однако приглашение, которое ожидает Зеленский, может не быть принято.

"Нет сомнений, что Украина движется к членству в НАТО, но еще рано говорить, будет ли следующий шаг, как предлагает президент Зеленский", – сказал Руге.

Чиновник отметил, что страны-члены альянса обсуждают возможности вступления Украины, однако процесс может занять определенное время.

"Следующим шагом было бы приглашение, и не ясно, увидим ли мы такое приглашение в Вашингтоне. Я думаю, что мы должны признать, что во многих странах-членах НАТО продолжаются дебаты, что в 2024 году в странах-членах НАТО состоятся выборы", – объяснил Борис Руге, однако добавил, что надеется на позицию стран НАТО, которые "подчеркнут тот факт, что Украина близится к НАТО".

Отметим, что на прошедшем в Вильнюсе саммите НАТО 2023 года лидеры Германии и США заблокировали идею предоставить Украине приглашение к членству в альянсе. На саммите выставили условия, после выполнения которых у Украины будет шанс на приглашение.

Ранее портал "Комментарии" писал, что президент Польши рассказал, может ли Украина стать членом НАТО во время войны.

Также "Комментарии" сообщали о немецком полковнике Родерихе Кизеветтере, который предупреждает, что страны НАТО имеют ограничения по времени на подготовку против российской агрессии за пределами Украины.



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Источник: https://www.lrt.lt/en/news-in-english/19/2174015/we-re-perfectly-capable-of-defending-against-russian-aggression-nato-assistant-secretary-general
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