Приглашение Украины в НАТО: помощник Столтенберга предположил нелестные перспективы

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что ожидает получить на следующем саммите НАТО, который пройдет в Вашингтоне, приглашение в альянс. Однако помощник генерального секретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности Борис Руге считает, что Украина может его не получить. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью Руге для издания LRT.

Помощник генерального секретаря НАТО Борис Руге. Фото из открытых источников

Помощник Столтенберга отметил, что Украина взяла курс на присоединение к НАТО, однако приглашение, которое ожидает Зеленский, может не быть принято.

"Нет сомнений, что Украина движется к членству в НАТО, но еще рано говорить, будет ли следующий шаг, как предлагает президент Зеленский", – сказал Руге.

Чиновник отметил, что страны-члены альянса обсуждают возможности вступления Украины, однако процесс может занять определенное время.

"Следующим шагом было бы приглашение, и не ясно, увидим ли мы такое приглашение в Вашингтоне. Я думаю, что мы должны признать, что во многих странах-членах НАТО продолжаются дебаты, что в 2024 году в странах-членах НАТО состоятся выборы", – объяснил Борис Руге, однако добавил, что надеется на позицию стран НАТО, которые "подчеркнут тот факт, что Украина близится к НАТО".

Отметим, что на прошедшем в Вильнюсе саммите НАТО 2023 года лидеры Германии и США заблокировали идею предоставить Украине приглашение к членству в альянсе. На саммите выставили условия, после выполнения которых у Украины будет шанс на приглашение.

Ранее портал "Комментарии" писал, что президент Польши рассказал, может ли Украина стать членом НАТО во время войны.

Также "Комментарии" сообщали о немецком полковнике Родерихе Кизеветтере, который предупреждает, что страны НАТО имеют ограничения по времени на подготовку против российской агрессии за пределами Украины.