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Присоединение Швеции к НАТО: Байден дал обещание

Джо Байден намекнул, что вопрос с присоединением Швеции к НАТО практически решен

сегодня, 08:10
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Автор:

Кравцев Сергей

Президент США Джо Байден "спрогнозировал" расширение НАТО за счет вступления Швеции в Североатлантический альянс. Глава Белого дома не стал называть точные сроки присоединения Швеции к Альянсу, но намекнул, что это произойдет в ближайшее время. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".

Присоединение Швеции к НАТО: Байден дал обещание

Джо Байден. Фото: из открытых источников

Президент США во время речи в Колорадо-Спрингс заявил, что НАТО, несмотря на попытку президента России Владимира Путина сломать альянс своим вторжением в Украину, становится все сильнее. И это подкрепляется, в частности, недавним включением в состав Альянса Финляндии, а вскоре и Швеции.


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"Это произойдет, я вам обещаю", – отметил Байден.

Стоит отметить, заявку Швеции на вступление в НАТО не ратифицируют Венгрия и Турция. Анкара выставляет претензии стране за "поддержку терроризма" и заявляет, что в Стокгольме чувствую себя безнаказанно члены организаций, которых Турция считает террористами.

Читайте также на портале "Комментарии" — у Байдена рассказали, на что может рассчитывать Украина на саммите НАТО.

Также издание "Комментарии" сообщало – госсекретарь США Энтони Блинкен не сомневается, что Швеция в скором времени может стать частью НАТО. Заявление сделано на фоне недавнего телефонного разговора президента США Джо Байдена с переизбранным президентом Турции – Реджепом Тайипом Эрдоганом. Предположительно, обсуждалась возможность продажи Анкаре новых американских истребителей в обмен на отказ той от блокирования шведского продвижения в НАТО. В то же время евроатлантические перспективы Украины остаются туманными, хоть есть определенные ожидания от саммита Альянса в Вильнюсе, который пройдет 11-12 июля. Чего ожидать от НАТО в обозримом будущем – как Швеции, так и Украине, а также – России, которая открыто называет Альянс своим врагом и даже якобы именно с ним воюет на территории нашей страны.




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Источник: https://www.reuters.com/world/us/the-world-needs-you-biden-tells-air-force-graduates-2023-06-01/
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