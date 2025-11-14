Путін може ризикнути вдарити по НАТО: який пас від Трампа цьому може сприяти

У листопаді Пентагон заявив, що перекине піхотну бригаду чисельністю близько 800 осіб назад у Кентуккі з Румунії, оскільки американські військові зміщують фокус на внутрішні пріоритети – захист кордонів та Індо-Тихоокеанський регіон. Близько 1000 американських військовослужбовців залишаться в країні в рамках двосторонньої оборонної угоди між Вашингтоном та Бухарестом. Це стало першим тривожним дзвінком, що Вашингтон має намір скоротити присутність у Європі. Як повідомляє портал "Коментарі", про це пише рейтингове видання "Politico".

НАТО та Росія. Фото: з відкритих джерел

У матеріалі йдеться, що генсек НАТО Марк Рютте, вищі румунські чиновники та адміністрація Трампа зменшили значення цього рішення. Але держсекретар Міноборони Румунії Сорін Молдова нещодавно заявив, що США мають "скасувати" скорочення контингенту.

Очікується, що зменшення чисельності американських сил не вплине на військовий вплив. Однак у політичному сенсі дехто побоюється, що це може спонукати Путіна "перевірити свій успіх".

"Скорочення контингенту матиме обмежені оперативні наслідки. Але стратегічні сигнали мають турбувати альянс. Навчання на кшталт Dacian Fall мають "демонструвати стримування", — зазначила аналітик RAND Анка Агачі.

