Раскол в НАТО: против какого утверждения Рютте внезапно выступила Испания

Министр обороны Испании Маргарита Роблес решительно выступила против заявления генерального секретаря НАТО Марка Рютте о том, что среди членов Альянса существует "широкая поддержка" войны США против Ирана. Слова министерши цитирует Politico.

Марк Рютте. Фото: из открытых источников

Роблес заявила, что Испания "не разделяет мнения" Рютте, заявившего, что среди членов Альянса существует "широкая поддержка" кампании президента США Дональда Трампа, направленной против ядерных и ракетных возможностей Ирана.

Роблес акцентировала, что оппозиция Испании к атакам на Тегеран не делает ее менее ценным членом НАТО. Она подчеркнула, что испанская зенитная ракетная батарея Patriot помогла обнаружить иранскую ракету, сбитую в среду, 4 марта, над Турцией, и отметила, что Мадрид остается "твердо преданным членом Атлантического альянса".

Она также не исключает готовности Мадрида принять участие в оборонной миссии на Кипре после того, как иранские беспилотники атаковали британские базы.

"Испания – гордая страна, которая не терпит поучений. Мы требуем уважения", – добавила испанская министерша.

