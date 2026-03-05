logo

Главная Новости Мир НАТО Раскол в НАТО: против какого утверждения Рютте внезапно выступила Испания
commentss НОВОСТИ Все новости

Раскол в НАТО: против какого утверждения Рютте внезапно выступила Испания

В Испании отрицали утверждение Рютте о "широкой поддержке" в НАТО войны США против Ирана

5 марта 2026, 14:35
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Министр обороны Испании Маргарита Роблес решительно выступила против заявления генерального секретаря НАТО Марка Рютте о том, что среди членов Альянса существует "широкая поддержка" войны США против Ирана. Слова министерши цитирует Politico.

Раскол в НАТО: против какого утверждения Рютте внезапно выступила Испания

Марк Рютте. Фото: из открытых источников

Роблес заявила, что Испания "не разделяет мнения" Рютте, заявившего, что среди членов Альянса существует "широкая поддержка" кампании президента США Дональда Трампа, направленной против ядерных и ракетных возможностей Ирана.

Роблес акцентировала, что оппозиция Испании к атакам на Тегеран не делает ее менее ценным членом НАТО. Она подчеркнула, что испанская зенитная ракетная батарея Patriot помогла обнаружить иранскую ракету, сбитую в среду, 4 марта, над Турцией, и отметила, что Мадрид остается "твердо преданным членом Атлантического альянса".

Она также не исключает готовности Мадрида принять участие в оборонной миссии на Кипре после того, как иранские беспилотники атаковали британские базы.

"Испания – гордая страна, которая не терпит поучений. Мы требуем уважения", – добавила испанская министерша.

Читайте на портале "Комментарии" — правительство Испании отреагировало на заявления президента США Дональда Трампа разорвать все экономические связи из-за отказа Мадрида помогать в американской военной операции против Ирана. В Офисе премьер-министра Испании напомнили США, что торговую политику не определяют отдельные государства-члены ЕС, поэтому Белый дом не может пересматривать торговые отношения только с Испанией.

Как сообщает El País, уже через час после заявлений Трампа правительство Испании выступило с ответом.

Также издание "Комментарии" сообщало – политика президента США Дональда Трампа по отношению к союзникам в Европе может измениться на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Как пишет Politico, в Вашингтоне все яснее отдают себе отчет, что без поддержки европейских партнеров США, в том числе и Украины, Трампу будет сложнее вести масштабные военные операции.




Источник: https://www.politico.eu/article/spain-rejects-rutte-claim-widespread-support-iran-war-nato-allies/
