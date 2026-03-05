Розкол у НАТО: проти якого твердження Рютте раптово виступила Іспанія

Міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес рішуче виступила проти заяви генерального секретаря НАТО Марка Рютте про те, що серед членів Альянсу існує "широка підтримка" війни США проти Ірану. Слова міністерки цитує Politico.

Марк Рютте. Фото: з відкритих джерел

Роблес заявила, що Іспанія "не поділяє думки" Рютте, який заявив, що серед членів Альянсу існує "широка підтримка" кампанії президента США Дональда Трампа, спрямованої проти ядерних і ракетних можливостей Ірану.

Роблес акцентувала, що опозиція Іспанії до атак на Тегеран не робить її менш цінним членом НАТО. Вона наголосила, що іспанська зенітна ракетна батарея Patriot допомогла виявити іранську ракету, збиту в середу, 4 березня, над Туреччиною, і наголосила, що Мадрид залишається "твердо відданим членом Атлантичного альянсу".

Вона також не відкидає готовність Мадрида взяти участь в оборонній місії на Кіпрі після того, як іранські безпілотники атакували британські бази.

"Іспанія – горда країна, яка не терпить повчань. Ми вимагаємо поваги", – додала іспанська міністерка.

Читайте також на порталі "Коментарі" — уряд Іспанії відреагував на заяви президента США Дональда Трампа розірвати всі економічні зв’язки через відмову Мадрида допомагати в американській військовій операції проти Ірану. В Офісі прем'єр-міністра Іспанії нагадали США, що торгівельну політику не визначають окремі держави-члени ЄС, тому Білий дім не може переглядати торгівельні відносини лише з Іспанією.

Як повідомляє El País, вже за годину після заяв Трампа уряд Іспанії виступив із відповіддю.

Також видання "Коментарі" повідомляло – політика президента США Дональда Трампа щодо союзників у Європі може змінитися на тлі загострення ситуації на Близькому Сході. Як пише Politico, у Вашингтоні дедалі чіткіше усвідомлюють, що без підтримки європейських партнерів США, зокрема й України, Трампу буде складніше вести масштабні військові операції.



