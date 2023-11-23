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Ратификация Турцией вступления Швеции в НАТО снова откладывается: что произошло

По информации Reuters, Турция снова отложила ратификацию вступления Швеции в НАТО

сегодня, 11:28
Автор:
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Кравцев Сергей
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Турция уведомила НАТО, что ратификация заявки Швеции на членство не будет завершена вовремя, чтобы позволить провести церемонию вступления на встрече министров иностранных дел Альянса на следующей неделе. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".

Ратификация Турцией вступления Швеции в НАТО снова откладывается: что произошло

Швеция – НАТО. Фото: из открытых источников

На прошлой неделе комиссия турецкого парламента по иностранным делам отложила голосование по заявке Швеции на членство в НАТО, чтобы провести дальнейшие переговоры по этому вопросу.


Комиссия, скорее всего, возобновит обсуждение этого вопроса во вторник или среду, сообщил один из источников. В эти дни, 28-29 ноября, министры иностранных дел НАТО встретятся в Брюсселе. Встреча, которая, как надеялись некоторые представители западного оборонного блока, должна была ознаменовать вступление Швеции. 

Стоит отметить, и Швеция, и Финляндия обратились с просьбой о вступлении в НАТО в мае прошлого года после вторжения российских войск в Украину. вот только, если Финляндия уже присоединилась к Альянсу, то к Швеции постоянно возникают вопросы со стороны Венгрии и Турции, которые и блокируют присоединение к Альянсу.

Читайте также на портале "Комментарии" — премьер-министр Нидерландов Марк Рютте стал лидером на пост генерального секретаря НАТО. Он оставляет позади других кандидатов, в частности, представителей балтийских стран. Об этом пишет "Bloomberg".

Также издание "Комментарии" сообщало – парламент Венгрии пока не готов ратифицировать заявку Швеции на вступлении в НАТО. Этот вопрос отсутствует в повестке дня предстоящей парламентской сессии, несмотря на ожидания и предыдущие заверения Будапешта, что вопрос точно будет решен. Об этом пишет "Euractiv".




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Источник: https://www.reuters.com/world/asia-pacific/north-korea-received-russian-aid-satellite-launch-south-korea-lawmakers-2023-11-23/
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