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РФ все же смогла добиться своего: о чем в коммюнике саммита НАТО не упомянули впервые с 2008 года

В коммюнике саммита НАТО не упомянули о вступлении Грузии

сегодня, 07:42
Автор:
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Кравцев Сергей
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В декларации саммита НАТО в Вашингтоне, который состоялся 9-11 июля, не было упоминания о намерении Грузии вступить в Альянс. Это произошло впервые с 2008 года. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении в Twitter (X) депутата Европейского парламента Пятраса Ауштрявичюса.

РФ все же смогла добиться своего: о чем в коммюнике саммита НАТО не упомянули впервые с 2008 года

Саммит НАТО. Фото: из открытых источников

"Впервые с 2008 года исчезло упоминание о намерении Грузии вступить в НАТО. Это совпадает с обещанием правящей партии страны победить "либеральный фашизм", — написал евродепутат.

Он призвал руководство Грузии "откорректировать свой компас, иначе даже европейский путь будет потерян".

Ранее стало известно, что США в рамках пересмотра двустороннего сотрудничества с Грузией отложили на неопределенный срок запланированные там учения Noble Partner ("Достойный партнер"), заявили в Пентагоне. Учения должны были пройти с 25 июля по 6 августа.

Решение, согласно заявлению, связано с обвинениями грузинского правительства в адрес США и других западных партнеров в том, что они якобы оказывали давление на Грузию с целью открытия второго фронта против России для ослабления давления на Украину, а также участии в двух попытках переворота против правящей партии "Грузинская мечта". В Вашингтоне эти обвинения назвали ложными. 

"Таким образом, правительство США решило, что сейчас неподходящее время для проведения крупномасштабных военных учений в Грузии", — заявили в оборонном ведомстве.

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Источник: https://x.com/petras_petras/status/1811732708495659420
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